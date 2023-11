Série A de basquete: Milan também venceu Scafati, Venezia e Brescia na liderança com Virtus

Matteo Priolini – Matteo Lignelli

O Olimpia perde para o Campânia por 77 a 68, e o ex-internacional foi o protagonista. Sassari domina Trento, e Pesaro e Reggio Emilia também vencem

tempo de leitura: 5 minutos

A sétima jornada da primeira divisão do basquete é o dia que ficará na memória pela queda do Milan em Scafati, que marcou apenas 68 pontos, enquanto o ex-gentio marcou 15 pontos. O Trento surpreendentemente caiu para o Sassari, sua segunda vitória no torneio. Veneza está à frente de Brindisi (ainda em zero na classificação com Treviso) e à frente de Virtus Bologna e Brescia, que está à frente de Cremona e tem grandes sonhos. Pesaro e Reggio Emilia também venceram.

Scafati Milão 77-68 – A crise em Milão não tem fim e Campagna ainda é mortal para os homens de Messina, que perderam para Scafati por 77-68. Esta é a terceira derrota do Olympia na Liga Espanhola e a segunda nas últimas 3 partidas do torneio. EA7 agora soma 8 pontos na classificação e está na 8ª colocação com 4 vitórias e 3 derrotas. Os comandados de Sacripante estão à frente deles na classificação, tendo conquistado a terceira vitória nas últimas 4 partidas. Jogo equilibrado desde o início em Palamangano, com Givova trabalhando duro na defesa, recuperando 14 rebotes e chutando muito bem de 3 (6/10 aos 20 minutos) e chegando à segunda sirene para liderar por 41 a 36, ​​após intervalo no fim. Do segundo trimestre. As responsabilidades ofensivas foram bem distribuídas no primeiro tempo para a equipe do Sacripante (10 pontos para Rivers, 7 para o ex-Gentile, 7 para Rosato). No início do segundo tempo, Rosato (duas cestas de além do arco), Gentile e Pinkins puxaram Scafati que chegou à vantagem máxima em 49 a 36. Mirotic e Lo tentam fazer a diferença no EA7, mas apresentam dificuldades ofensivas. Recentemente, o ex-aguardente Alessandro Gentile assume a liderança, realizando o aniversário dos seus sonhos e completando a conquista do time da Campânia. O ex-jogador da Udine encontra algumas cestas cruciais, duas delas com o relógio parado. Ele terminará com 15 pontos na lista de artilheiros. Uma sequência de 10 a 0 nos 10 minutos finais não foi suficiente para Lombard. READ Sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2023: calendário e datas das partidas

Destrua 15 Gentios, 13 Rios e Rosato

Milão Mirotic 19, Poythress 15, 9 Lo

Sassari Trento 80-73 – O Sassari, comandado por Terry e Charalambopoulos, ambos com 20 pontos no placar, domina o Trento, que sofreu sua primeira derrota fora de casa no torneio. O primeiro quarto termina em 22 a 15 para os visitantes, mas os donos da casa dão sinais de crescimento. Tyree lidera a Sardenha com 16 pontos e um chute cirúrgico de 7/7. No segundo tempo, Sassari manteve as mãos firmes no volante da partida, já que os campeões Charalambopoulos e Gombold também chegaram ao +25. Trento falhou em uma tentativa final de retorno.

Sássari 20 Fotos e Charalambopoulos das 15 Nações

Trento 18 HP, 12 Grazoles, 10 Odom

Veneza Brindisi 79-71 – O Venezia venceu o inédito Brindisi por 79 a 71 e leva o Virtus ao topo da tabela com 12 pontos. Um início forte com pausas de ambos os lados: Brindisi nas mãos dos grandes com Lazewski e Payet, Venezia interagindo com Sims e Brown Jr. Wiltjer, Tucker e Spiso puxam Reyer para o segundo quarto com uma cesta de três pontos, e Snead tenta levantar seu time na final, mas no intervalo o time de Veneza lidera por 48-38. Então Laszewski trouxe os visitantes de volta para -1, mas no final Tucker e Brown Jr. puxaram Venice para 79-71 aos 40 minutos.

Veneza Tucker 21, Sims 14, Episódio 10

Brinde Sneed 21, Lazzewski e Risma 15

Pesaro Tortona 96-92 – Pizarro volta à vitória (a primeira em casa) depois de uma partida interminável contra o Bertram e chega à sexta posição na classificação. O Tortona sofre o segundo nocaute consecutivo, mas dá sinais de recuperação depois que o Brescia o derrotou sem piedade há uma semana. A trama é uma série de grandes buracos: a equipe do técnico Ramondino tenta escapar com o tridente de Daum, Weems e Dao, e Pizarro sempre alcança Bamforth e seus colegas. A última vez foi no terceiro quarto, quando 11 pontos de Visconti permitiram que Carpina Prosciutto voltasse à pista depois de uma sequência de 14 a 0 e jogasse em equilíbrio. O resultado é um duelo que se resolve com alguns detalhes: uma falta de ataque de Dao e uma falta ingênua de Thomas dão a um excelente Totti (12 pontos) e a Pizarro os dois lances livres que serão decisivos apesar do interminável último minuto. READ Gigio Donnarumma salvo da Bola de Ouro | Notícias

Pizarro: Bamforth 19; Visconti 14; Beloit 13

Tortona: Daum 21; Weems 20; Faça 18

Reggio Emilia Pistoia 95-82 – O Unahotels chega ao grupo de equipas no 10.º lugar da classificação, ao vencer o Estra Pistoia. A aceleração no terceiro quarto foi crucial e serviu de aperitivo para a final em que liderava por 20 pontos. Segundo tempo sem data e é o resultado do primeiro tempo disputado com números da NBA. Os toscanos marcaram 24 pontos nos primeiros 5 minutos, mas Reggio não perdeu muito e o placar foi 48-48. Depois, vence a grande defesa do time da casa, pressionando forte e tirando energia de um elenco mais curto e que realmente só conta com seus titulares. Porém, Galway (5 vezes) e Hervé são incansáveis ​​e recebem calorosamente PalaBigi.

Régio Emília: Galway 24; Hervé 21; Smith e Weber 12

Pistóia: Moura 18; Willis 15; Varnado 13

Bréscia-Cremona 84-75 – A sexta vitória em sete dias de torneio para Germani, que segue na liderança ao lado de Venezia e Bologna. Porém, vencer o clássico não é fácil porque Cremona tem Grant Golden em muito boa forma embaixo da cesta (que marca pela primeira vez no arco). Della Valle é o protagonista no início (8 pontos, tal como aconteceu aos 40 minutos), mas os visitantes mantiveram-se tenazes, conseguindo pontos de fora com Denegri e Zegarowski e um ponto posterior de McCullough (48-48 aos 25 minutos). . O equilíbrio foi quebrado entre o final do terceiro quarto e o início do último, com uma diferença de 8 a 0 entre as contratações de Gabriel e Massenburg, mas o Brescia, como sempre, distribuiu os pontos da melhor forma possível entre todos os seus jogadores . Os jogadores ofensivos se recuperam. No final, Massenburg foi o melhor no quarto período (13 pontos em 19 minutos), o que foi essencial para evitar a recuperação dos visitantes e dar continuidade ao sonho. READ O pecador está a um passo do desafio, então Djokovic retorna e vai para as semifinais

Bréscia: Creston 16; Massenberg 13; Saldo 12

Cremona: Dourado e Denegri 17; Zegarowski 16