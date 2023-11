Sinner Djokovic, onde assistir às finais do ATP em Torino – Corriere.it

Há apenas cinco dias, no dia 14 de novembro, Jannik Sinner conquistou a façanha de vencer pela primeira vez na carreira o número um do mundo. Novak Djokovic (7-5, 6-7, 7-6), no grupo ATP Finals em Torino.

o último Hoje, domingo, 19 de novembro, as duas equipes disputam a final. Eles se consideram inimigos. Por outro lado, o Tirol do Sul, que chegou onde nenhum tenista italiano jamais chegou, consegue vencer pela terceira vez o russo Daniil Medvedev (6-3, 6-7, 6-1). Uma partida que foi um grande sucesso, entre outras coisas, com o público ao vivo e na televisão. O jogo Pala Alpitour da tarde de sábado, transmitido a partir das 14h30 pela Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, foi assistido por uma média de 819 mil espectadores com uma quota de 5,4% e um pico de 1.580 mil espectadores no terceiro set. Este é o segundo melhor público de sempre para uma partida de ténis na Sky, depois da final de Wimbledon de 2021 entre Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

Por outro lado, o sérvio que eliminou Carlos Alcaraz nas meias-finais (6-3, 6-2). “Foi um jogo muito difícil. Tentei ser um pouco mais agressivo, principalmente no terceiro tempo, ele chutou muito forte. No final encontrei a solução certa, mandou muito melhor e agora vamos seguir em frente e ver no que dá. Não é um problema lidar com pressão. Claro que quando você joga em casa pode haver mais espera, mas a onda de carinho das pessoas é um impulso muito, muito forte, e isso significa muito para mim. Dedico minha vida ao tênis. Há muito trabalho por trás disso, mas agora estou me divertindo também. Vejo que com trabalho posso atingir objetivos importantes”, são suas palavras kafir No final das semifinais ele venceu. READ Manchester United, centro de treinamento reabre

Desafio com Djokovic Agora tente novamente com Djokovic. Quem disse no final da partida com o espanhol: “Desde o início sabia que seria um jogo forte, é sempre assim com o Carlos. Jogamos quatro vezes nos últimos 18 meses e ele é um dos tenistas mais completos que já enfrentei. Sou o jogador que passou mais tempo em quadra e terminar em dois sets é positivo. “Desde o intervalo do primeiro set, o jogo mudou.”