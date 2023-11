Onde você pode assistir na TV o jogo Espanha x Geórgia, as eliminatórias europeias de 2024 marcadas para hoje

A partida entre Espanha e Geórgia é a última de La Roja nas eliminatórias da UEFA Euro 2024: a seleção de De La Fuente já se classificou e entrará em campo no domingo, 19 de novembro de 2023, às 20h45. A partida será transmitida ao vivo pela televisão e transmitida ao vivo pela Sky.

lá Roja Na última partida, venceu o Chipre em casa por 3 a 1 com gols de Yamal, Oyarzabal e Joselu, mas terá que fazer um último esforço para terminar em primeiro, pois a Escócia recebe a Noruega e tentará somar os três pontos para ameaçar De La . A escolha de Fonte. As seleções espanhola e escocesa já se classificaram, mas a classificação ainda será definida grupo A. A tarde termina Grupo G A Hungria, que já se classificou, recebe Montenegro e quer ocupar o primeiro lugar, mas Stefan Jovetic e seus companheiros pretendem ocupar o segundo lugar, que é ocupado pela Sérvia, que desafia a Bulgária.

O restaurante também fecha às 18h Grupo F Onde a Bélgica joga contra o Azerbaijão, enquanto a Suécia joga contra a Estónia. Para completar o programa existem jogos Grupo J Às 20h45, Portugal, já confirmado no primeiro lugar, recebe a Islândia enquanto a segunda classificada, a Eslováquia, sobe ao palco da Bósnia. Encerramento da ronda Liechtenstein-Luxemburgo.

Espanha-Geórgia, onde pode ser assistido na TV e ao vivo

A Espanha enfrenta a Geórgia no desafio final da qualificação para o Europeu com o bilhete já no bolso. A partida terá lugar às 20h45, sendo a partida transmitida em direto pela Sky TV, com o canal de referência Sky Sports (satélite 252). Comentário de Riccardo Gentile. Todos os outros jogos do calendário de hoje, nomeadamente Sérvia-Bulgária, Hungria-Montenegro, Bélgica-Azerbaijão, Suécia-Estónia, Bósnia e Herzegovina-Eslováquia, Liechtenstein-Luxemburgo, Portugal-Islândia e Escócia-Noruega, serão transmitidos pela Sky Sports Football. . A partir de hoje. Das 18h00 às 20h45 com Live Goal Euro 2024.

Os jogos de qualificação para os próximos Campeonatos da Europa também serão transmitidos ao vivo para os assinantes Sky através da aplicação Sky Go, existindo outra possibilidade, que é o Now, que pode permitir a visualização do evento mediante o pagamento do bilhete desportivo exigido.

Jogos de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024: programa

