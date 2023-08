Roma, as palavras de Gasperini sobre a possível venda de Zapata: o que ele disse

Gasperini Lançar Zapata O que há com você Em amistoso entre Atalanta e Juventus Apesar dos rumores do mercado de que o atacante colombiano está próximo de se mudar para Roma. EU’Atlanta Ela não tem problemas numéricos na frente. Também porque ele chegou xadrez Para aprimorar a seção avançada.

Roma, Gasperini fala sobre Zapata

no final do jogo, Gasperini Coloque o foco em ZapataE Rumo a Roma: “Só quero salientar que ele é muito forte. É verdade que teve algumas lesões, mas como todos os avançados está num grupo difícil. No ano passado não teve sorte, esteve bem nos últimos dias. Agora está recuperado e forte, depois o clube decidirá o que fazer.” . Então o pensamento de mercado se torna mais amplo: Morel e Gambiagui não partiram para o ataque, mas temos alguns números. Zapata foi ignorado devido a lesões, mas não é o caso, Skamaca e Toure também tiveram lesões. Zapata é um bom jogador e provou isso esta noite. Ficarei muito feliz com De Ketelaere porque o amo muito e seria bom para ele estar conosco. Estamos amontoados em algumas seções e não consideramos que muitos jogadores tenham sobrado. Está tudo bem, mas temos que completar o time.”

