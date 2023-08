Reação ao Prêmio Milinkovic

Uma história de vitórias. a história do cristão ronaldo. A carreira do português está repleta de vitórias, tanto como equipa como como pessoa. Entre a Liga dos Campeões, a Bola de Ouro e os troféus conquistados como campeões, o ex-Juventus continua insatisfeito: voltou a ser decisivo e conquistou mais um título (35 para ser exato).

EU’Vitória Conquistou o título dos Campeões Árabes e Ronaldo foi o principal engenheiro com 6 gols, o que lhe rendeu também o título de artilheiro da competição. Na madrugada de 38 anos, sofreu um infartolua crescente Com um adereço e leve o troféu para casa. Uma espécie de Copa do Mundo, porque é assim que a Copa da UEFA se parecemas se a vitória pelo mundo é também a sua reação ao prémio atribuído Milinkovic-Savic No final da corrida certamente não menos.

Ronaldo, a reação de Milinkovic à Bola de Ouro

Ele fica quase sem palavras, exceto quando solicitado a pedir explicações aos organizadores. Quando o locutor do estádio anuncia a escolha do melhor jogador da competição, ou seja, Milinkovic-Savicreação ronaldo Foi uma descrença total. Podem ver nas imagens como o português faz o gesto do diabo, para dizer “Marquei dois golos na final e não me vais dar o prémio?”. Depois de se “irritar” com o “hat-trick” falhado, a mensagem do avançado chegou também às redes sociais…