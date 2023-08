Backa Topola x Braga – Possíveis escalações

Para manter vivo o sonho da Liga dos Campeões, o Baca recebe Topola Braga no TSC Arena para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na terça-feira, dia 15 de agosto.

Os gigantes portugueses conseguiram uma vitória em casa por 3 a 0 na semana passada e continuarão na corrida, exceto por um colapso catastrófico em solo sérvio. O jogo Baca Topola x Braga está marcado para as 20h00

Antevisão do jogo Backa Topola x Braga em que fase se encontram as duas equipas

Paca Topola

Com o Red Star Belgrado inevitavelmente garantindo a única vaga na fase de grupos reservada para clubes sérvios, Baka Topola aceitou um segundo lugar histórico na primeira divisão, derrotando Kocareki no saldo de gols para garantir a qualificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

No entanto, a equipa de Zarko Lazetic recebeu um baptismo de fogo na abertura da Taça dos Campeões: na semana passada, na primeira mão na deslocação ao Braga, as potências sérvias sofreram três golos sem resposta, colocando-as à beira da eliminação precoce.

Bruma e Pizzi frustraram as esperanças de um resultado positivo de Baca Topola nos primeiros 20 minutos, antes de Alvaro Diallo colocar a cereja no topo do bolo nos minutos finais do jogo, enquanto os homens de Artur Jorge se concentraram na tarefa e afirmaram seu domínio com facilidade . .

Do lado positivo, Baca Topola começou sua campanha na liga sérvia com sete pontos em seus três primeiros jogos e venceu merecidamente o Radniecki 1923 por 1 x 0 no fim de semana, graças à vitória de Sasa Jovanovic aos 85 minutos.

A Lazitique poderia ter vencido mais, e talvez devesse, mas continua atrás do atual campeão Red Star em segundo lugar, o que deve ser um consolo diante de mais uma potencial humilhação no futebol continental.

braga

Antes da campanha de 2023-24, a única incursão anterior de Baca Topola no futebol europeu foi uma aparição na segunda rodada de qualificação da Liga Europa na temporada 2020-21, terminando rapidamente com uma derrota nos pênaltis para o FCSB da Romênia.

Pelo contrário, a experiência do Braga a este nível supera em muito a dos seus próximos anfitriões, já que os Arcebispos condenaram o Sporting de Lisboa à Liga Europa com o terceiro lugar na La Liga 2022-23, atrás da classificação de Benfica e Porto.

O Braga, regular na segunda divisão do futebol europeu, fez apenas duas aparições na fase de grupos da Liga dos Campeões nas temporadas 2010-11 e 2012-13 – ambas nas eliminatórias – mas sua campanha doméstica não conseguiu. Começou a piorar no fim de semana.

De fato, ficou claro que a equipe de Jorge estava destinada a uma vitória fácil da La Liga sobre o Famalicão: Ricardo Horta colocou o arcebispo na frente na cobrança de falta aos nove minutos, mas Afonso Rodríguez empatou antes de Oscar Aranda fazer 2 a 1 para os convidados no intervalo -tempo. Quinto. minutos de prorrogação.

Agora o Braga vai enfrentar três viagens consecutivas fora de casa para compensar os erros do fim-de-semana, mas um desafio com o Panathinaikos ou o Marselha por um lugar na Liga dos Campeões está definitivamente na ordem do dia das esperanças de Jorge.

Novidades das equipes

Sem novas lesões decorrentes da primeira mão ou recente vitória em casa, Backa Topola deve entrar em jogo na terça-feira com um atestado de saúde, embora Lazetic ainda tenha alguns problemas para resolver antes do início da partida.

O 3-5-2 tem dado resultado frente a Radnicki, depois de a sua equipa ter sido rasgada por 4-3-3 na primeira mão, pelo que o treinador visitante pode continuar com uma abordagem mais conservadora, apesar da necessidade de marcar pelo menos quatro golos em movimento avançar.

Marco Rakonjac saiu do banco para marcar o gol da vitória de Jovanovic no fim de semana e agora pode ser recompensado com uma vaga no terço final, já que Paca Topola ganha vida sem o atacante Petar Ratkov, de 19 anos, que foi escolhido do Red lado. touro de Salzburgo.

Enquanto isso, o meio-campista do Misrata, Braga, perdeu por lesão aos 74 minutos da derrota do fim de semana para o Famalicão, embora ainda não esteja claro o quão sério será o problema do líbio. Rodrigo Zalazar está à disposição em qualquer evento.

Com a eliminatória quase encerrada, Jorge não deve se esquivar de fazer alguns ajustes nesta terça-feira, principalmente pela forma como sua equipe sofreu uma derrota decepcionante na primeira partida do Campeonato Italiano.

Dagalo, Rony Lopez e Simon Panza devem ser os primeiros a entrar em campo, enquanto Jose Fonte, de 39 anos, a contratação de verão do Lille, deve fornecer um novo par de pernas na defesa.

Possíveis escalações Baca Topola x Braga

Provável escalação inicial de Backa Topola:

Para você. Djordjevic, Cvetinović, Petrović; Cvetkovic, Radin, Stojic, Djakovac, Suse; Jokanovic, Rakonjac

Provável escalação do Braga:

Matheus. Mendes, Fonte, Nyakati, Borja; Carvalho, Zalazar, Pizzi; Broma, Banza, R. horta

