Ele nocauteou De Minaur em dois sets. Reviva a transmissão ao vivo

Toronto Canadá) – Yannick kafir batidas Alex de Minaur na final do Toronto Championships E ele retorna seu primeiro sucesso no torneio Masters 1000. O azul vence em dois sets em uma hora e trinta minutos com uma pontuação de 6-4, 6-1. O primeiro grupo equilibrado com três quebras para os azuis e duas para as australianas. No segundo set, o pecador pega o ritmo E leve o sucesso para casa facilmente. Uma vitória que o coloca em sexto lugar no ranking da ATP. Reviva a transmissão ao vivo do desafio.

23h56

O pecador eleva a taça ao céu: “O heroísmo que ficará no meu coração”

Jannik Sinner comemora sua vitória levantando o troféu para o céu. Os primeiros 1.000 títulos de sua carreira. Ao microfone, De Minor agradeceu: “Alex parabéns por uma ótima semana. Você é uma pessoa muito boa e eu dividiria o dobro dessa quantia (Ed sorri.). É bom estar com você em campo. Treinamos muitas vezes juntos, nos conhecemos muito bem e desejo-lhe tudo de bom.” Em seguida, sobre a vitória. “Obrigado aos patrocinadores, aos árbitros e aos gandulas. Este torneio ficará para sempre no meu coração e será compartilhado com todos vocês. Obrigado à minha equipe que me ajuda e me apoia. Quero compartilhar essa alegria com eles. São as pessoas que confiam em mim e que me ajudam todos os dias.”

23h55

De Minaur: Parabéns, pecador

E no final da partida, Alex de Minor rendeu significativos elogios ao tenista azulista. “Quero parabenizar Jannik Sinner pela forma como você joga e se mantém em quadra. Começamos em duplas juntos e terminamos na final. Estou feliz, joguei um ótimo tênis em Toronto. Joguei minha primeira final de 1000 metros aqui e Eu prometo que voltarei novamente.”

23h47

Falso: “Você lida bem com a pressão.”

Ao final da prova Jannik Sinner comemora a vitória: “Estes resultados fazem-nos sentir bem, fazem-nos sentir fortes e fazem-nos trabalhar mais. Enfrentei todos os meus adversários com o espírito certo. Senti a pressão, mas acho que lidei bem, jogando ponto a ponto e negociando com todos com o mesmo respeito.” As palavras de Jank Sener no final do jogo.

23h40

Sinner bate De Minaur: primeiro título de 1000 para o time azul

Yannick Siner segura o saque e vence De Minaur por 6-4, 6-1. Para o azul, este é o título número um no Master 1000.

23h36

Falta a um passo da vitória: quebra dupla e 5-1

Sinner leva-se a 0-40, recuperando dois break points, mas depois fecha, levando-se a 5-1. Agora ele poderá sacar para a partida.

23:30

Falta estende: 4-1 no segundo set

Desta vez, Sinner segurou a vantagem do break e manteve o saque, indo para 4 a 1 no segundo set.

23h25

Break Sinner: 3-1 para o azul

Yannick Sinner quebra o saque do australiano e lidera por 3 a 1 no segundo set.

23h22

A falta para a frente 2-1

O tenista azulista segura o serviço sem problemas e lidera por 2-1.

23h17

De Minaur empatou em 1 a 1

Cara equilibrado: o errado leva 0-30, então De Minaur recupera e volta com o ponto 1-1.

23h14

Sinner vence a primeira partida do segundo set

Jogo equilibrado: De Minaur lidera por 0-30, depois Sinner recupera e perde a bola para selar. Vamos às vantagens e Sinner aproveita alguns erros graves do adversário.

23h04

A falha interrompe a transmissão para zero. Azul vence o primeiro set

Sinner não concede um único ponto a De Minaur e vence o primeiro set com um placar de 6–4.

22h59

Respostas erradas: 4-5

O italiano vence a partida ao sacar 15. Ace está no final

22h55

Final equilibrada: 4-4

De Minor, ao melhor, ganha a loteria. O pecador sofre com longas trocas

22h45

Contra o intervalo de De Minaur: 4-3

O filme se repete: o australiano joga bem na defesa e Sinner não consegue fugir. Três faltas na direita do italiano

22h39

Segundo tempo: errado 4-2

Por questão de vantagens, o italiano vence jogo de base fechado com anel

22:30

Sinner fica: 3-2

Jogo zero do italiano que atende o presente

22h29

De Minaur empatou em 2 a 2

O australiano segura a transmissão, atendendo a mais de 200 km/h

22h23

Contra o intervalo de De Minaur: 2-1

Australiano joga dentro de campo e não repara e reabre a final

22h18

Derrotado imediatamente: 2 a 0 para o Sinner

Uma resposta perfeita do italiano que finalizou no downhill

22h14

Falso, excelente início: 1-0

O italiano segura o saque após perder o primeiro ponto da partida

22h08

O aquecimento está ligado

Os jogadores se preparam para a final em quadra dura em Toronto

22h06

ATP Final Toronto, jogadores em campo

Sinner e De Minaur em campo. O italiano ganha o chute e vai atacar primeiro

21:57

Pecador, que recorde

Tirol do Sul é o primeiro italiano da história a chegar à final da ATP em Toronto

21:53

ATP Toronto, De Minor Road

O Campeonato Australiano começou há muito tempo na primeira fase. Dos oitenta em diante ele conseguiu fritz, Medvedev e Davidovich Fokina

21h45

ATP Toronto, falha na viagem

O italiano acertou o torneio, que foi realizado no Canadá, primeiro beretinientão Monfils e nas semifinais Paul. no preço Murray aposentadoria

21:00

O pecador desafia o menor, antecedentes

Nas últimas quatro partidas entre tenistas, Yannick Siner sempre conseguiu vencer o australiano (com quem também jogou em duplas). O último precedente remonta há quase dois anos, no Masters 1000 de Madrid com a equipa azul a vencer por 6-4, 6-1.

Toronto Canadá