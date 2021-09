Ele decidiu e explodiu tudo

Paulo Fonseca ainda não encontrou equipa depois de se separar da Roma no final da época passada. O treinador português tinha a certeza que poderia regressar ao banco este ano, mas nem tudo correu de acordo com os seus planos. Ele já tinha um acordo, mas Barracci estragou tudo: “Foi ele quem impediu tudo.”

o Roma Eu decidi desistir com Paulo Fonseca No final da temporada passada. Apesar da excelente evolução dos Gilorossi na Liga Europa, para influenciar o treinador português, foi sobretudo a gestão do vestiário (ver caso Dzeko) e o resultado final no campeonato que viu a Roma obrigada a se qualificar. na liga da conferência. Assim, peregrinos e companheiros puderam se abraçar na capital Jose mourinho Quem iniciou o ambicioso projeto de Friedkin. De um português para outro com Mourinho e Fonseca, que a certa altura pareciam próximos de se mimarem no banco deixado pelo outro. Com o Special One de Giallorossi, de fato, Fonseca parecia ser o principal candidato a usar pães Novo treinador do Tottenham.

Durante os primeiros meses do verão falava-se tanto dele como o novo técnico do Tottenham, que já estava formalizado Um acordo verbal entre as partes para um contrato de dois anosE. Tudo isso, exceto por alguns dias depois disso, Fabio Paratici o nome dele era O novo presidente-executivo do Tottenham Ele fez os dirigentes do clube pensarem em não focar mais no Fonseca, mudando radicalmente o alvo. O ex-treinador da Roma, deslocado por esta decisão, só agora revelou os detalhes do seu desacordo com o Tottenham: “Foi Paratici quem não me quis porque não concordava com as minhas ideias de futebol de ataque.”

Antecedentes Fonseca: “Ele não me queria como treinador”

Fato que surgiu meses depois com o Tottenham, que então decidiu focar primeiro em Gattuso e depois, sem dúvida, se desviar Nuno Espirito Santo. Os resultados atuais não dão razão ao Parachi, que neste momento vê que a equipa londrina parou na sétima posição e regressou de duas derrotas consecutivas. Numa entrevista ao Telegraph Sport e também coberta pela Sky Sports UK, foi o próprio Fonseca quem revelou todos os pormenores desta decisão. No verão, acreditava-se que havia problemas econômicos subjacentes com o ex-técnico da Roma para determinar o acordo contratual, mas, em vez disso, aconteceu o contrário. “Foi combinado e estávamos planejando a temporada porque o Tottenham queria um treinador de ataque – Fonseca revelou – Ainda não foi anunciado, mas também planejamos uma campanha de compra. ”

Então a mudança inesperada apareceu Fabio Paratici Quem convenceu os líderes do Tottenham a mudar seu objetivo: “As coisas mudaram quando o novo CEO chegou e não concordamos com algumas idéias e preferimos outro coach.”. Fonseca esclarece imediatamente sua posição com uma pitada de aborrecimento: “Eu tenho princípios. Quero treinar grandes times, mas quero que o projeto dê certo e que o clube compartilhe minhas ideias e a maneira como jogo, e isso não aconteceu com o CEO (Ed Parachi) “.

Ruptura no final de um acordo que parecia já ter sido decidido com o Spurs: “Isso é o que eles pediram Presidente (Daniel Levy) e Diretor Atlético (Steve Hitchen)Crie uma equipe que possa jogar um futebol atraente e ofensivo e você estará pronto para isso. ”. Fonseca lamenta que então tenha explicado que antes mesmo do anúncio já sabia do noivado Jose mourinho: “Já sabia que Thiago Pinto iria nomear José Mourinho. Foi um processo óbvio para mim. O José teve uma grande atitude comigo. Ele ligou-me e falou e não houve problemas.”