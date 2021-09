Ele disse claramente a seus assessores próximos: “A história acabou.” Antecipar a notícia da venda de Gênova ao fundo americano 777 Partners e de Enrico Preziosi no comando foi uma longa aventura, ao longo de um recorde de 18 anos, emocionante e frequente tempestuoso Só pensando nas 26 isenções de treinadores em 18 anos de idade.

A filha Paola no Instagram deu a notícia com alívio, fazendo com que todos pensassem em quanta pressão, principalmente nos últimos anos, tem estado sobre a família de fãs Preziosi que por sua vez estão se perguntando sobre a venda se o presidente permanecer no conselho por três anos. O presidente terá apenas papéis institucionais e manterá relações com a Liga de Futebol, mas isso basta para dar uma explicação pouco clara para o processo iniciado há três meses.

É por isso que hoje pode trazer anúncios oficiais e alguma clareza. Mas a mudança de senhores do clube mais antigo da Itália fez com que o Tours of Europe também sublinhasse o crescente interesse no financiamento dos EUA de times de futebol italianos. Para o Gênova, a transição será longa em busca de novos dirigentes, mas com Preziosi.

O clube está avaliado em 150 milhões, mas parece que nenhum pagamento foi feito ainda e o preço está dentro da meta. Viveiros e engenharia de plantas estão entre as estratégias da 777 Partners, que conta com 600 funcionários e três bilhões de euros em portfólio. Agora só falta esperar o projeto final sobre a história de Griffin para seus fãs e para a cidade.

Giovanni Purcella – Primocanale.it

