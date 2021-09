O Savona jogou pela primeira vez em casa na Liga dos Campeões, sob a liderança de Angelini.

A temporada de pólo aquático europeu começa com a primeira aparição de Savona em casa, e hoje ele participa das eliminatórias para Liga dos Campeões. Treze equipes lutam por 8 vagas, divididas em dois grupos, o grupo A e a grupo b. em um grupo A, junto com Savona Time da casa francesa Montpellier (França), espanhóis de terraço (Espanha) e Montenegro Primorac (a montanha negra). Arredondamento de Classificação Português Vitória Guimarães (Portugal) e os polonesesAZS Varsóvia (Polônia), que não está entre os candidatos à qualificação para o próximo turno. Sete equipes vão competir pelos quatro primeiros lugares em grupo b em que você joga Podgorica. Para fazer companhia aos meus anfitriões Adriático Herceg Novi (Montenegro) Menor A divisão do Mar Adriático (Croácia), oOSC Budapeste (Hungria), eApollon Smirnes (Grécia), o que Síntese de Kazan (Rússia), l ‘Inka Istanbul (Turquia), eEVK Zaibas (Lituânia).

Em primeiro plano está o jogador Settebello e pedra angular de Rari Nantes Savona, Deddy Fondelli.

Grupo A – Savona (Itália)

12 anos depois Liga dos Campeões De volta a Savona Que está se preparando para organizar e hospedar um tour Primeira rodada de qualificação naquela flexível Ele decidiu encomendar a Red and White Company. Hoje, então, é a estreia europeia da equipe de Angelini depois de terminar em terceiro, atrás de Brescia e Rico, na temporada regular 2020/2021. Os Ligurians apresentam-se na linha de partida apenas com a novidade de Rocchi, que surgiu após a experiência do ano passado com Ortigia Syracuse. As Vermelhas e Brancas jogaram em Trieste, no último fim de semana, a primeira rodada da Copa da Itália, e conquistaram a passagem para as quartas-de-final que acontecerão em março próximo (2022). A primeira aparição de vermelho e branco será às 19:00 horas Piscina olímpica municipal “Carlo Zanelli”. A seleção italiana vai enfrentar os portugueses Vitória Guimarães. No início da tarde, as demais partidas do Grupo A serão disputadas às 15 horas. Primorac contra pólosAZS Varsóvia. Para seguir os espanhóis aos 17 anos terraço Ele vai enfrentar os franceses Montpellier Em uma partida que está prevista para ser disputada.

Grupo B – Podgorica (Montenegro)

Neste grupo, a disputa parece ser principalmente entre os croatas de A divisão do Mar Adriático (definitivamente impulsionado em comparação com a temporada passada) eOSC Budapeste final final EuroCup Perdido Zolnock. O primeiro jogo do grupo já foi disputado ontem. gregosApollon Smirnes Eles superaram os russos em Síntese de Kazan para cada 18 A 15. Os gregos recuperaram a partida e o resultado após o primeiro set, que claramente foi favorável aos russos. Os heróis do retorno da Grécia são o capitão Jonas e croata Ante Veskovic. Croatas de A divisão do Mar Adriático eles ganharam”Derby Adriático“para cada 15 A 10 contra meu hospedeiro Adriático Herceg Novi. Mostre a estrela da partida, com 6 redes, os russos Kharkov o anterior Juventude de zagreb. No último jogo do dia, vitória fácil para os turcosInka Istanbul, para cada 18 A 9contra os lituanosEVK Zaibas. Para jogar a parte do leão Paulo Obradovic (4 gols) um ex-jogador em ao sul de Dubrovnik.

O campeão grego Marius Kaputsis, último medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, este ano com um boné Vouliagmeni.

Segunda rodada de 8 a 10 de outubro

A segunda fase de qualificação terá lugar de 8 a 10 de Outubro. Dezesseis equipes participarão desta rodada. Os clubes que passaram na primeira rodada irão se juntar às seguintes equipes: Ter Mladost Zagreb (Croácia) Barcelona (Espanha), barulhento le sec (França), foliagmeni (Grécia), Zolnock (Hungria), Brescia (Itália), estrela Vermelha (Sérvia), Oradea (Romênia).

Para obter mais informações sobre o calendário, você pode consultar o site da flexível.

Programa de hoje

OSC Budapeste contra GS Apollon Smirnice Raw 9:00 grupo b

Jadran Herceg Novi contra EVK ZAIBAS Raw 10:45 grupo b

chaleira de síntese contra Inka Istanbul Raw 12:30 grupo b

Primorac Couture contra AZS SUA GUERRA cru 15:00 grupo A

GS Apollon Smirnice contra paredes divididas Raw 16:30 grupo b

CN Terrace contra Montpelier WP cru 17:00 grupo A

Jadran Herceg Novi contra Inka Istanbul Raw 18:30 grupo b

RN Savona contra Vitoria guimara Raw 19:00 grupo A

OSC Budapeste contra chaleira de síntese Raw 20:30 grupo b