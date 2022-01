Transmissão ao vivo de Lazio – Empoli: 2-2 Série A 2021/2022. viva a partida

Onde jogar o jogo: Local: Olímpico

Cidade: roma

Capacidade: 72.698 espectadores14h12

Boa noite e bem-vindos ao jogo ao vivo escrito entre Lazio e Empoli, válido pela 20ª partida da Série A italiana.14h12

Os homens de Maurizio Sarri e de Aurelio Andrezulli voltam a campo após as férias de Natal. Os donos da casa são oitavos na classificação, com 31 pontos, quatro pontos à frente dos convidados da nona colocação. A Lázio voltou de duas vitórias consecutivas sobre Gênova e Veneza e busca continuidade para perseguir a região da Liga dos Campeões, que atualmente está a 7 pontos de distância.14h16

Por outro lado, o Empoli quer voltar à vitória depois do empate em La Spezia e da derrota em casa para o Milan, ocorrida na última partida em 2021. Napoli. À distância, os comandados de Andrezzoli somaram cinco vitórias em um total de oito vitórias e também bateram a Juventus.14h19

Equipes oficiais: Lazio alinhou em 4-3-3: Strakosha – Marusic, Luiz Felipe, Acerbe, Hisage – Milinkovic – Savic, Cataldi, Luis Alberto – Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Disponível: Reina, Adamonis, Patrick, Favreau, Rado, Lazzari, Leyva, Basic, A. Anderson, Zacani, Muriqui, Raul Moro.14h23

Equipes oficiais: Empoli alinhado em 4-3-1-2: Deputado – Stojanovic, Ismagli, Loberto, Baresi – Zurkovsky, Ricci, Henderson – Bagrami – La Mantilla, Di Francesco. Disponível: Occani, Forlan, Pezola, Viti, Marchesa, Viamose, Stolac, Bandinelli, Aslani, Pinamonte, Mancuso.14h26

Sarri encontrou Ciro Immobile desde o primeiro minuto, ele voltou a estar disponível depois de ser rejeitado pela Covid. Os proprietários, Luis Alberto e Hessage, também ganharam a partida, que foi vencida com uma arma de fogo. Strakosha confirmou no gol, enquanto Pedro e Felipe Anderson venceram, acompanhados por Zakani, que larga do banco.14h28

Andrezzoli muda o ataque em relação à partida que perdeu contra o Milan. O artilheiro da equipe, Andrea Pinamonti, acaba no banco, enquanto Cutrone está indisponível. Em seu lugar, começam os donos de La Mantia e Di Francesco. Uma mudança também na defesa, com Ismagili a assumir o comando do Romagnoli.14:30

Quase tudo está pronto no estádio olímpico. Daqui a pouco o árbitro Antonio Goa iniciará a partida.14:30

O apito inicial para LAZIO-EMPOLI. Os convidados jogam a primeira bola da partida.14h32

4 ‘ Pênalti de futebol para Empoli! Um mal-entendido entre Hisaj e Strakosha, com o goleiro albanês chegando atrasado após um passe de seu parceiro e expulsando Di Francesco.14h37

6 ‘ O objetivo! Lazio 0-1 Empoli! Rede Nadim Bjermi! O convidado número 10 desloca Strakosha e dá aos toscanos uma vantagem. Veja o perfil do jogador de Nedim Bajrami14h40

8 ‘ O objetivo! Lazio 0-2 Empoli! Rede Simon Churkowski! Grande trabalho de Toscana, já que Stojanovic mandou o saque de Bagrami para a área. O albanês cruza para o poste mais próximo, pára Luiz Felipe Di Francesco, mas Zurkosuke aproveita a bola perdida que, sozinho, não tem dificuldade em ultrapassar Strakosha. Veja o perfil do jogador de Szymon Zurkowski14h42

10 ‘ Fabiano Baresi fez um alerta contra o adversário de Felipe Anderson.14h42

13 ‘ Uma reação irada ao duplo-duplo da Lazio, aumentando o ritmo para colocar o adversário em dificuldades.14h45

14 ‘ O objetivo! LAZIO 1-2 Empoli! Rede Ciro Immobile! Belo cruzamento de Milinkovic-Savic no poste mais próximo, Immobile espera todos e vence Vicario cuspindo a bola no poste mais distante. Veja o cartão de jogador de Ciro Immobile14h47

16 ‘ Que fechamento para o UNERBI! Mais uma grande façanha de Empoli, com La Mantia a perfurar a defesa dos Biancocelesti, a ser enviado por Di Francesco e o seu cruzamento rasteiro cruzou a pequena área e a ser eliminado por Acerbi antes que Henderson pudesse intervir.14h49

18 ‘ Luiz Felipe alertou para uma entrada difícil em Paris.14h50

21 ‘ Ritmo muito alto e uma ótima partida nas Olimpíadas. A Lazio pressiona pelo empate, mas o Empoli já mostrou que pode jogar no contra-ataque.14h54

23 ‘ O jogo parou em Roma. O Acerbi cai no chão com um problema muscular e imediatamente chama a caixa de câmbio.14h55

25 ‘ Primeiro mude para a Lazio. Francesco Acerbe não pode vir, Patrick está em seu lugar.14h57

26 ‘ Tentativa sólida! O capitão Lazio entra na área, leva a bola para a esquerda e chuta o segundo poste. deputado vigilante e blocos.14h58

27 ‘ Um remate pela margem de Milinkovic-Savic, cuja mão esquerda termina nos braços seguros de Vicario.14h59

29 ‘ Crossing Flip Anderson! Reinício perfeito para a Lazio, com Hisage roubando a bola de Ricci e sacando Luis Alberto. O espanhol entra na área e deixa o calcanhar para Felipe Anderson, que controla e chuta acertando o topo da barra.15:02

31 ‘ Oportunidade na Lazio! Canto pontapé de Luis Alberto, smanacciata para Ficario, chute poderoso de Luiz Filipe, mas Loberto toma o lugar do seu goleiro e a ameaça falha.15:03

32 ‘ Outra pausa nas Olimpíadas. Problema muscular também para Parisi, que fica no chão sentindo dores.15:04

33 ‘ A primeira alternativa ao Empoli. Nem Fabiano Baresi consegue, já que entra Riccardo Marchesa.15:05

33 ‘ Riccardo Marchesa alertou para uma intervenção tardia em Felipe Anderson.15:06

36 ‘ Pílula estatística: pela primeira vez em sua história, o Empoli marcou duas vezes nos primeiros oito minutos de uma partida da Série A.15:08

37 ‘ Outra tentativa fora de Milinkovic-Savic, cujo remate Zurkovsky desviou o pescoço e terminou com um pontapé de canto.15:09

40 ‘ Experimente o Pedro! O espanhol volta à direita na entrada da área e remata forte que acaba por cima da barra da baliza de Vicario.15:13

43 ‘ Uma bela saída de Vicario, que esperava a finalização de Milinkovic-Savic, foi encontrada na grande área por cruzamento de Hisage.15:15

45 ‘ Três minutos de tempo de lesão foram dados.15:18

45 ‘+ 3’ A primeira metade do LAZIO-EMPOLI termina: 1-2. Toscana avança nas Olimpíadas.15:21

Um jogo muito interessante no Estádio Olímpico de Roma, onde o Empoli aproveitou imediatamente a vantagem dupla, marcando aos 6 ‘e aos 8’. Primeiro, o pênalti dado por Gia na falta de Stakosha sobre Di Francesco Bajrami converteu, depois Zurkovsky é o mais rápido a pegar a bola na grande área, acertando o gol duplo. A Lazio reagiu de forma violenta e incorporada aos 14 minutos, com uma cabeçada vencedora de Immobile, perfeitamente enviada por Milinkovic-Savic. A partida segue em ritmo acelerado, com as duas equipes quase marcando. A Lazio, em particular, também acertou na trave com Felipe Anderson.15:28

A equipe de Sarri deve se concentrar no ritmo de Felipe Anderson para encurralar Marchesa, já com cartão amarelo no primeiro tempo. Outra arma tática de que o Empoli pode sofrer é a bola longa de aparência Milinkovic-Savic, que é a mais organizada fisicamente de todos os zagueiros toscanos. Por sua vez, Andrezzoli provavelmente não mudará sua abordagem tática, tentando esperar e depois desviar para acertar a Lazio no contra-ataque.15:31

46 ‘ Segundo substituto para Empoli. Fora de Szymon Żurkowski, dentro de Filippo Bandinelli.15:37

46 ‘ Começa a segunda metade do LAZIO-EMPOLI. Começa com o resultado 1-2.15:37

46 ‘ Que chance para o Pedro! Marchesa perde a bola na saída, Immobile atinge imediatamente Pedro no limite e chuta primeiro o espanhol, mas o remate termina alto.15:39

49 ‘ Stojanovic permaneceu no chão, acertando Pedro com força no tornozelo.15:41

50 ‘ Outra conclusão de fora da Lazio, com Luis Alberto tentando surpreender Vicario no próximo posto, mas não encontrou a porta.15:42

52 ‘ Pedro alertou para uma entrada difícil sobre Ricci.15:44

55 ‘ Ritmo muito alto também no início do segundo tempo. Ele se move de uma parte do campo para outra sem interrupção.15:47

58 ‘ O recomeço do Empoli culminou com um remate de Pandinelli de fora, que termina muito alto.15:50

59 ‘ Experimente o Luis Alberto! Grande movimentação da Lazio envolvendo Felipe Anderson, Immobile e Milinkovic-Savic, que sozinho apoia o primeiro chute de Luis Alberto, a centímetros do poste.15:51

59 ‘ Segunda mudança para a Lazio. Danilo Cataldi sai e Lucas Leiva entra.15:52

59 ‘ Terceira substituição para a Lazio. Fora de Pedro, dentro de Mattia Zakani.15:52

62 ‘ Anúncio do erro de Adam Marocic na periferia do distrito de Di Francesco.15:54

63 ‘ A terceira alternativa para Empoli. Nedim Bagrami deixa um lugar para Leo Štulac.15:55

66 ‘ O objetivo! Lazio 2-2 Empoli! Rede Sergei Milinkovic-Savic! Felipe Anderson cruza para a área, o sérvio entra e passa rápido, batendo Vicario. Veja o perfil do jogador Sergej Milinkovic-Savic15:58