Itália, eliminatórias emocionantes: aqui estão as seleções à frente

A Itália está em primeiro lugar, mas para ir ao Mundial é preciso vencer dois jogos seguidos: o risco é jogar contra Portugal ou a Suécia, que nos eliminou em 2017.

Droga, ainda são os playoffs. O espectro que pensávamos ter apagado para sempre do horizonte, o pesadelo sueco que se materializa na estrada para o Qatar 2022. Queimamos todos os pontos e vantagens psicológicas desta posição europeia, a ilusão de que somos os mais fortes e nos deixamos vencer Suíça. Agora, se quisermos nos classificar, temos dois jogos. Estamos classificados, mas isso muda um pouco. Com um potencial de quatro meses para se preocupar com o que poderia ser e o que poderia ser. E a possibilidade de jogar a final “dentro ou fora” contra Portugal no CR7 ou a Suécia no Ibra em Lisboa e Estocolmo. Isso pode acontecer, sim.

as regras – Doze equipes participam das eliminatórias: os 10 segundos classificados nos grupos e os 2 melhores na Liga das Nações não são elegíveis entre os grupos. No sorteio da sexta-feira, dia 26 de novembro, esses 12 serão divididos em dois grupos: 6 Classificado e 6 ‘Não classificado’. Aguardando os resultados de hoje, esta é a situação no momento. Classificado: Portugal, Escócia, Itália e Rússia estão seguros, além da Suécia e Polônia. Não classificado: País de Gales, Macedônia, Turquia (mas Noruega e Holanda podem assumir), Finlândia (ou Ucrânia) mais Áustria e República Tcheca são nações.

cruzamentos – Três “últimas quatro” pranchas de tênis serão sorteadas para a loteria. Em cada ‘final’ teremos 2 classificados e 2 ‘não’. Para dar um exemplo teórico, Itália, Áustria, Portugal e Macedônia podem ser combinados. Fósforo seco em 24/25 de março na casa da semente. Os dois finalistas competem então pela única vaga disponível, a vaga que sempre foi decidida no dia 26 por sorteio. Portanto, mesmo em um primeiro round mais tranquilo, um adversário perigoso e até distante pode ocorrer. Três “quatro” e três qualificados. READ AC Milan - Porto: 1-1 Campeões 2021/2022. Placar final e comentários sobre a partida

Europa – Trata-se de um mecanismo severo, também por conta dos assentos (13) atribuídos à Europa, 41%, pouco para a força do continente, mas um sacrifício solicitado pela FIFA em nome de seu terceiro mundo. Em 2026, com uma Copa do Mundo com 48 seleções, os europeus seriam 16, portanto mais 3, mas em termos de porcentagem ainda menos (33% do total): 16 é o número ideal que permite incluir um europeu na cada um dos 16 grupos de 3 que O novo campeonato mundial começa com ele (primeiros 2 passes). E, no momento, o debate sobre a Copa do Mundo bienal é silencioso …

e concorrentes – A análise dos oponentes não pode se limitar às equipes de segundo nível, dada a rodada dupla. No papel, apenas Portugal é tão forte como nós, talvez mais tecnicamente, mas menos do que uma equipa. Suécia, Rússia, Polônia, Escócia, País de Gales, Turquia, Macedônia, Finlândia, Áustria e República Tcheca parecem ter classificação inferior. Nenhum deles é ótimo. Mas o perigo está em usar a vaga do Campeonato da Europa ou as eliminatórias anteriores, quando a Itália sempre encontrou a solução. Perdemos muito estoque desde então. Psicologicamente, será a pior partida contra a Suécia que nos prejudicou em 2017. Hoje parece que o melhor caminho é a Finlândia nas semifinais e País de Gales ou Rússia na final, mas é diferente de jogar na Copa do Mundo de Roma ou Cardiff. e Moscou.

15 de novembro de 2021 (alteração em 16 de novembro de 2021 | 00h23)

