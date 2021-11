O que aconteceu no vestiário em Belfast

Após o sorteio na Irlanda do Norte, que não nos permitiu acesso direto à Copa do Mundo de 2022, Mancini convocou todos os jogadores azzurri para os vestiários.

As coisas não correram como esperávamos. EU ‘Itália Eles não têm acesso direto a Copa do Mundo 2022 Teremos que enfrentar as eliminatórias da próxima primavera para remover um tíquete Catar. grupo dominado Azzurri fAté agosto ele empurrou a Suíça para a frente, que foi mais contínua e na fase final administrou os momentos melhor do que a atual seleção dos campeões europeus. o Desenhe grades brancas em casaIrlanda do Norte É apenas uma evidência infinita não convincente das evidências da equipe Roberto Mancini depois da vitória Euro 2020 E ele não está em Belfast para os Azzurri, eles perderam o acesso direto à Copa do Mundo, mas agora cabe a eles arregaçar as mangas e trabalhar duro para evitar o despreparo para as duas eliminatórias no final de março: em em casa ou no exterior, você não pode errar mais. Caso contrário, corre-se o risco de ficar no sofá também na próxima Copa do Mundo.

Ao apito final de Windsor Park A tensão foi muito intensa, pois ninguém esperava tal conclusão depois do que se viu na primeira fase do Grupo C, e uma situação inédita ocorreu com a gestão da seleção nacional: Roberto Mancini cumprimentou o adversário e foi imediatamente para o vestiário , onde ele chamou todos os jogadores, incluindo Bonucci e Berardi, que se preparavam para as habituais entrevistas pós-jogo e aguardavam o apito final para a Suíça e Bulgária começarem.

o mansio Ele queria falar com sua equipe imediatamente, e de uma forma calorosa, para expressar seu pesar pelo que havia acontecido e pelo que ele disse durante o discurso no vestiário para Mic. opinião Imediatamente depois, ele disse: “Eu disse aos meninos que agora não podemos fazer nada. Agora vamos nos concentrar no jogo de março, vamos nos preparar bem.” Sim decepção, mas já vivenciamos as próximas partidas que serão decisivas para o futuro próximo Azul.

A atitude muito inquieta de CT ficou muito evidente durante a partida, quando tentou estimular todos os seus caminhos, mas falhou: a certa altura Mancini também correu para pegar uma bola nas laterais para acelerar. O jogo recomeça, mas nos últimos minutos ele também jogou a toalha. Assim que o árbitro deu o apito final, ele voltou ao vestiário e imediatamente quis falar com sua equipe sobre a situação que teriam que enfrentar na próxima primavera. O cara a cara é claro e direto, em termos inequívocos para analisar o que aconteceu e o que os espera.

Um final que era imprevisível alguns meses atrás e a decepção após o apito final para Kovacs ficou evidente nos rostos de todo o Clã Azul. entre os mais tristes Jorginho, que estava no vestiário não conseguiu conter as lágrimas ao sentir o peso dos pênaltis perdidos em ambos os jogos contra a Suíça, mas seus companheiros o teriam aplaudido imediatamente.

Depois de elogiar o bom Teste no verão passado, as críticas ao jogador do Chelsea foram ferozes nos últimos dias, mas sua incapacidade de vencer a Suíça e a Irlanda nas duas últimas partidas da fase de grupos ou sobre a Bulgária em Florença certamente não pode ser culpa. jogador. Há raiva e amargura que podem ser um combustível importante à luz dos play-offs, com Mancini esperançoso de que todos os jogadores lesionados neste período também estejam disponíveis. Será uma espera longa e exaustiva, mas não devemos tirar os olhos do objetivo: não participar da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva seria o mesmo que “Desastre“