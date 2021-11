Roma, Thiago Pinto: “Mourinho vai fazer história deste clube”

Thiago Pinto a Sky Sport – James PintoGerente geral português Fale com os microfones da estação de transmissão de satélite Roma Baseado em Mourinho.

Estas são suas palavras:

“Acho que a imagem que todos desenharam foi construída Mourinho Porque ele treinou os melhores clubes do mundo. Mas aqui estão outros projetos e outras estratégias que não poderiam ter sido concretizadas se não estivessem alinhadas com as estratégias do clube. Ele gastou e ainda está colocando sua energia na juventude, e nós temos as mesmas idéias. Não podemos criar uma equipe que pode vencer imediatamente: ela não apenas reconhece, mas se alinha com a nossa filosofia. Ele faz um ótimo trabalho e bem. Mais do que minhas palavras, os fatos importam. Mourinho se dedica a treinar jogadores como Felix ou algo assim Darbo NS Calviore. Isso indica seu desejo e o que ele está tentando fazer. Queremos vencer com esta estratégia e não tínhamos dúvidas quanto a isso. “

“As pessoas nos confundem –contínuo James Pinto – Comprar um jogador importante como o Abraham que é um jogador jovem mas é um grande jogador e custou muito caro. Não quero formar uma equipa de campeões, queremos trabalhar em mais áreas e quando nomeamos o seleccionador português tínhamos a certeza que era necessária a sua acumulação de experiência para o colocar a três anos. Mourinho será um dos treinadores mais importantes da história dos Giallorossi.

