Milan-Romagnoli, um encontro com Raiola para renovar. A verdade da Juve | primeira página

Sempre profissional, correto e nunca uma palavra mal colocada. Alessio Romagnoli é uma das notas positivas para o Milan em primeiro na classificação. Ele não é mais um jogador regular, mas dá sua contribuição constantemente (6 postagens de 1 na liga até agora). Nessa redução, ele aceitou um novo papel como reserva de luxo, com respostas convincentes em campo. Onde é mais importante. O grupo que ele lidera o valoriza, e Peuli o valoriza, assim como a empresa. Quem aliás ficaria feliz em renovar o contrato, que expira em junho. No entanto, não é fácil chegar à linha de chegada.

jogador vai – Romagnoli ganha 5 milhões de euros líquidos por temporada, um contrato muito rico que ele assinou com o dono anterior (quando Sergio Berti o seguiu). O Milan não pode alcançar esses números agora Um jogador importante, sim um capitão, mas não mais um jogador-chave. Mas há espaço para falar sobre isso, para tentarmos nos encontrar. O centrista de 26 anos, apesar de algumas pesquisas de opinião do primeiro-ministro e de alguns recrutamentos da Lazio, gostaria de ficar em Mila.n

a reunião – E então tudo pode mudar. Tanto que as notícias das últimas horas, rumores Sportitalia que isso Um encontro nos próximos dias entre Milan, Romagnoli e o agente de Raiola. A primeira comparação direta para entender se existem condições para avançarmos juntos. Alessio quer ouvir a proposta do clube: sabe que provavelmente será menos do que seu salário atual, mas quer saber quanto. Em seguida, tire suas próprias conclusões. Enquanto isso, Raiola ainda pensa na Juventus como uma premissa para seu cliente: Uma ideia por enquanto, também nascida do respeito de Allegri pelo comandante rossonero, que pode se tornar outra se os diálogos com Maldini e Massara não derem os resultados desejados.