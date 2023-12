A boa e velha Itália desistiu no último minuto

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

20h06 Os Azzurri apresentam um resultado positivo depois de um jogo muito divertido, em que os Azzurri mostraram que são capazes de preocupar seriamente o adversário. Aqui estão nossas novidades

20h04 Uma corrida que terminou com um sabor amargo. A Itália conseguiu preparar a tabela para o ataque final, mas Portugal impediu-o imediatamente ao marcar dois golos em 60 segundos. Porém, o apagão não apaga as excelentes coisas vistas durante a partida. Esta Itália só pode crescer. Continuamos confiantes.

game Over

0:05 E termina mal com gol de 7 a 4 de Alves. A Itália não continuou a pressionar após o desejado golo de Malagoli. Pecado.

P: 50 é inacreditável. Portugal encontra imediatamente o alvo para fazer 6-4 com Nunes. A Itália é incrível

13:00 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOL Ainda estamos vivos! Malagoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito longe da porta! Um minuto para empatar. Seja realista, pessoal!

1:21 Banho frio! Gonzalo Alves marca 3-5! Depois de uma longa movimentação, o lusitano tentou sozinho um chute rasteiro. Um chute muito cirúrgico zombando do nosso goleiro. Nada pode ser feito pela Itália

2:55 Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo, Itália!!!! Davide Gavioli recupera a bola e sozinho conduz a bola até a rede. Grande golo do Azul Itália – Portugal 3-4. Faltam pouco mais de dois minutos para o empate. Agora é hora de sair da Itália

4:17 Coco inventa, mas falta o último passo. A Itália perdia por dois gols quatro minutos antes do final da partida.

5:12 Soto erra por pouco por 2-5. O lusitano falhou por um centímetro do nosso guarda-redes.

6:50 Faccin tenta chutar bem, mas nada funciona. Mas o blues ainda parece vivo.

6h55 Vendo Coco de novo! Henrix afasta o contrabando.

7:50 Portugal está a acelerar e a Itália tenta impedi-lo com erros. Agora o placar é 8-8. A vantagem se desintegrou completamente neste segundo período.

9h00 Vamos ver se Eutália responde agora. No entanto, os Lusitanos foram muito bons a desarmar os Açorianos, impedindo quase qualquer tipo de construção.

9h50 Infelizmente, o placar é 4-2 De Portugal. O lusitano avança pela esquerda, aproveita a marcação ampla de Malagoli e chuta com habilidade para o canto superior. A Itália esteve muito ausente nos últimos minutos

11:00 Nunes de longe! A defesa italiana está de volta! A Itália em geral no ataque, esperamos conseguir um avanço nestes últimos dez minutos. Agora é hora de sair de Portugal.

11:50 Soto tenta depois de uma boa triangulação e felizmente seu chute não funciona.

12h00 A Itália deve tentar atrapalhar a aceleração de Portugal que é sempre fraca quando começa. O jogo parou, a pista está molhada. Temperaturas altas.

Jogo dividido às 13h agora. Faça isso na Itália com Barbieri.

15h00 Nunes tenta novamente, mas hoje Sgarria é uma parede. Agora é a vez de Bertolucci.

15h50 Bruno Sgarria volta a salvar a Itália ao ampliar e neutralizar o contra-ataque português.

17h00 Defesa alta e agressiva da Lusitânia, a Itália não consegue manobrar bem neste momento. Entretanto, o quinto erro da Itália foi cometido por Fachin.

17h40 Faça isso na Itália, são quatro.

18:00 A faísca extra ainda falta. A Itália está a jogar muito bem, mas temos de tentar tirar vantagem disso. O empate está ao alcance contra Portugal, que pode causar estragos a qualquer momento!

19h00 Pequeno no litoral! Mas que jogo joga o nosso guarda-redes? Entretanto, Portugal registou a oitava falta e a recompensa estava mais próxima do que nunca.

19h10 Gol anulado para Vasin! Segundo o diretor da partida, o jogador marcou com o corpo. Nenhum protesto entre as fileiras azuis.

19:50 Rodriguez tenta cruzar. Nada foi feito.

21h50 Palo Italia, é a segunda etapa! Ebenazar acerta entre a trave e a perna do goleiro.

22h00 Sgarria salva Rodríguez!

22h18 Portugal continua perigoso com Costa, a imprecisa máquina de ataque portuguesa no início da segunda parte.

22h50, erro de português, são sete. Gavioli foi eliminado por Pinto. O bônus pode ser alcançado.

23h00 Grande oportunidade para Portugal! Conversas malucas entre Costa e Rodriguez, e felizmente para nós dois não nos entendemos.

23h50: Gavioli tenta de longa distância e bate muito fraco.

24:00 As condições da pista não são excepcionais: o piso está muito quente e fica escorregadio com adesivos de patrocinadores.

25:00 Uma olhada no número de faltas: são cinco para Portugal e duas para Itália.

início do segundo semestre

19h18 Quase tudo pronto para o início do segundo tempo.

19h11 Faremos uma pequena pausa, depois será o segundo tempo!

O final do primeiro tempo. Itália Portugal 3-2. Depois de um início muito difícil, os azzurri voltaram ao jogo graças a um duplo dígito assinado por Giulio Cocu. Agora o intervalo de tempo, depois a segunda vez para experimentar.

0:50 Portugal tenta terminar a primeira parte em vantagem com os cinco mais atacantes, o jogador principal.

1:30 Nunes é muito perigoso! A Itália recusa.

2h00 Boa defesa da Azzurra, que agora enfrenta os portugueses cara a cara. Há uma margem para nossos filhos.

2:40 Gavioli estava prestes a escapar sozinho em direcção à baliza, mas Portugal de alguma forma resolve.

3:00 Estamos nos três minutos finais do jogo e a Itália está recuperando um jogo que começou da pior maneira para se reerguer. Magia do hóquei. Bertolucci pede tempo limite

5h00 Ebenazar tenta afastar Compaño de longe, provocando o goleiro. Uma tentativa fracassada.

6h00 Magalhães tenta, mas Sjaria fecha a porta. Entretanto, o resultado foi 4-2 para Portugal.

6:20 Uma pedra atirada pelo Gavioli!!! Hernandez bloqueia com um belo movimento.

6:50 Joeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy assim, Julio Coco Maradona!!!! Azul continua sozinho, vencendo dois profissionais lusitanos e colocando a bola na rede! Itália – Portugal 2-3. O jogo foi reaberto! 'Continuar assim'

7:15 Falta sobre Portugal fora da grande área! A seleção portuguesa cometeu três golos contra dois da Itália.

8:22 Depois que o tempo de Bertolucci acabou, a Itália entrou em outra situação. Ainda faltam minutos para diminuir a diferença! Vamos azul!

9:13 GOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOO GIULIO COCCO inventou que, depois de dois bons chutes, ele pega pela direita, recupera a bola e coloca no gol! Estava no ar! Seja realista, pessoal! Itália Portugal 1-3

10:00 Camarada de novo! Mas ainda assim Henriques. Agora é hora de sair do Lusitano. A Itália superou muito bem os obstáculos. Precisamos encurtar distâncias.

10.40 Chance dupla para a Itália, que primeiro cria um triângulo maravilhoso e depois com um chute de Compaño. Henriques desvia.

11:00 Bela aceleração entre Gavioli e Compagno. Mas ainda nada a fazer.

12h00 Gavioli tenta pelo lado esquerdo. Nada para fazer. É hora de passar um tempo na Itália com Bertolucci, que chama seus homens. Precisamos redefinir a mentalidade.

13h00 Costa erra o gol do pôquer. Entretanto, há duas faltas de Portugal e uma da Itália.

13h50 Luxuosa posse de bola dos portugueses que geriram muito bem o jogo.

15h18 0-3 Portugal! Elvis não está errado. Um começo terrível para a Azzurra

15h18 Pênalti para Portugal! Pouco antes de Compaño acertar o travessão.

16:50 Os portugueses estão a gerir muito bem o jogo e os azzurri têm de se pressionar. Enquanto isso, Compagno entra.

17:51 0-2 Portugal! Cinquini comete falta individual bem na frente do goleiro. Alves na ação prolongada seguinte fica sozinho e marca o segundo gol

18:50 Ebenezer está tentando! Os Azzurri são perigosos no final

19h00 Cinquini escapa e manda para Fachin, este não chuta. Os Azzurri são imprecisos no passe final.

20:00 Boas defesas de Portugal, capaz de superar a pressão com frequência. Agora a culpa é de Portugal. Enquanto isso, Magalhães tenta novamente com Fireball

20h49 Falta de Julio Cocu

Às 21h50, Alves tenta, mas a defesa recusa. Julio Coco então planeja uma bela jogada de ataque, mas a jogada fracassa.

Já são 22h00 e os Azzurri não devem ser incomodados. A seleção portuguesa está fechando bem, é preciso manter a calma

23h55 Golo relâmpago de Portugal. De bola parada, Magalhães foi distração defensiva para os azzurri que pensaram que era falta dos portugueses

O início do primeiro tempo

18h29 Escalação: Portugal com Henriques, Rodriguez, Alves, Nunes e Magalhães. A Itália começa com Sgaria, Ipinazar, Faccin, Cocco e Cinquini.

18:27 E agora é a vez do hino português. Também comum aqui em gravuras não modernas.

18h25 Agora é a vez do hino nacional. Gravura do século XX selecionada pela Organização Ibérica.

A sirene soa às 18h24! Os Azzurri acabavam de entrar no caminho.

18:23 A grande partida será disputada esta noite entre Espanha e França, ambas do Grupo A, como a Azzurri.

18h21 No primeiro dia de competição, foram disputados dois jogos do Grupo B: no primeiro, a Suíça venceu o Reino Unido por 4-0, e no segundo, Andorra venceu a Alemanha por 6-2.

18:20 Os homens de Bertolucci terão de tentar imediatamente ultrapassar o obstáculo com o coração: é necessária uma grande Itália para poderem deter os portugueses. Todas as condições para um bom trabalho estão aí.

18h15 Não será uma partida fácil para os Azzurri, pois estão prontos para enfrentar um dos times mais populares do torneio.

18h10 Boa noite amigos do OA Sport, faltam vinte minutos para o início do jogo

Bom dia amigos da OA Sport e sejam bem-vindos Transmissão em directo entre Itália e Portugal do primeiro jogo do Campeonato Europeu de Hóquei no Gelo de 2023, que se realizou este ano em Espanha, concretamente em Sant Sadurni d'Annoia (Espanha)

Este é um começo muito complicado para a Azzurra. Os portugueses, juntamente com a Espanha, são os favoritos à vitória final. Será também o início de uma rodada de fogo. Na verdade, depois de Portugal, os homens de Bertolucci terão de desafiar a França, e mesmo o Red Rage, num grupo que se revelará particularmente estimulante.

Nossos filhos Então eles foram realmente chamados para esta missão, ciente de sua capacidade de dificultar a vida de todos os seus oponentes. O leitmotiv desta revisão continental será, portanto, apenas um: Ouse. Não olhar na cara de ninguém e jogar o coração por cima do obstáculo em todas as partidas.

O último precedente entre as duas equipas remonta apenas a algumas semanas durante as finais do Goldencat, onde os azzurri tiveram de abrir caminho aos portugueses no 4-2 final. Mas agora a história será completamente diferente.

OA Sport traz para você uma transmissão ao vivo de Itália x Portugal, a primeira partida da Azzurra na Euro 2023. Ação após ação, gol após gol, para que você realmente não perca nada. Começa às 18h30. Boa diversão!

