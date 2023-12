Inter, o jogo mais difícil é o da dívida: este é o cartão de Zhang

Ouça a versão em áudio do artigo

O campeonato da Série A terminará em 26 de maio de 2024. O presidente do Inter, Steven Zhang, espera alcançar dois objetivos até essa data: um segundo título com o Inter, desde sua chegada como acionista, e outro objetivo, desta vez financeiro.

Em apenas cinco meses, sensivelmente na mesma altura do fim da Premier League, expirará também a dívida máxima contraída com o American Oaktree Fund: 275 milhões emprestados em maio de 2021, aumentados para mais de 350 milhões devido à falência. Juros a serem pagos até o vencimento.

Movimentos de Chang

Zhang pretende refinanciar o empréstimo. A venda do Inter não está em cima da mesa neste momento, salvo super ofertas, e neste momento não há negociações concretas com potenciais compradores, na sequência de uma oferta da BC Partners em 2021 e de algumas discussões com fundos do Golfo Pérsico. Mesmo em reuniões recentes com o Goldman Sachs, o banco de confiança da família chinesa, poderia ter sido solicitado que construísse a estrutura financeira do novo empréstimo: o Goldman teria mostrado a sua vontade de refinanciar, com uma subsequente consolidação da nova linha com maiores empréstimos. Fundos de crédito e fundos de hedge.

No entanto, o caminho que Zhang tem pela frente não é isento de obstáculos: um empréstimo deste tipo não é fácil de estruturar. São necessárias novas garantias para proteger o empréstimo, que pode aumentar com os juros.

Tanto é verdade que novos compradores em potencial já contataram a Oaktree, caso o fundo californiano se veja forçado a fazer cumprir a promessa ao clube. As chances de repetir o mesmo filme que vimos no Milan, no Inter, onde Elliott se torna proprietário às custas de Yonghong Lee, são tangíveis. A diferença é que Oaktree não tem intenção de dirigir o clube.