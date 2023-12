A escalação oficial para a partida

O jogo Itália-Portugal é a última partida do Campeonato da Europa de Sub-19 de 2023, que será disputado em Malta. Os azzurrini tentarão a conquista do título na partida final, que será realizada às 21h e terá transmissão pela televisão via Rai. Digite o novo Canal WhatsApp Por Sport Fanpage.it

Pela quarta vez na história Itália E Portugal Eles se enfrentarão na final Campeonato Europeu Sub-19 futebol. Em Ta' Cali, depois de vencer a Espanha, os azzurrinos tentarão conquistar o título que perderam desde 2003, quando a Itália derrotou os portugueses, que nesta altura parecem ser os favoritos graças aos golos de Della Rocca e Pazzini. Mas a final é seca. A partida será realizada no domingo, 16 de julho, e terá início às nove horas da noite.Os direitos de transmissão televisiva são propriedade da Rai, que transmitirá a partida ao vivo.

A Itália conseguiu se classificar para as semifinais com quatro pontos em três partidas, depois conseguiu uma vitória excepcional por 3 a 2 nas semifinais sobre a Espanha e saiu com gols de Vignato, Beselli e Lipani. enquanto Portugal venceu a Noruega por 5-0 Na outra semifinal. Os portugueses são grandes favoritos, considerando que derrotaram a Itália por 5-1 na fase de grupos.

Escalação de Itália e Portugal. Bollini vai confirmar a escalação que venceu a Espanha, nomeadamente Kayode, Esposito e Vignato. No centro do Vaticano Windour, a nova contratação do Paris Saint-Germain. 4-3-3 para os portugueses com Borges, Rodrigo e Hugo Félix no ataque.

Jogo: Itália – Portugal

Quando: domingo, 16 de julho de 2023

Horário: 21h

Local: Estádio Ta Qali, Attar

Transmissão ao vivo: Rai 3

Transmissão ao vivo: raiplay.it

Competição: final do Campeonato da Europa de Sub-19

Onde você pode assistir ao jogo entre Itália e Portugal ao vivo na TV

A final do Campeonato da Europa de Sub-19 de 2023 agendada para Malta será disputada por Itália e Portugal, duas equipas que nas últimas temporadas têm chegado frequentemente ao fim nesta prova. A partida será realizada hoje à noite e terá início exatamente às nove horas da noite. Os direitos de transmissão são de propriedade da Rai, que irá transmiti-la na Rai 3.

Itália e Portugal onde pode ser assistido ao vivo

Também é normal acompanhar a final entre Itália e Portugal através de transmissão ao vivo. O jogo que decidirá o vencedor do Campeonato da Europa Sub-19 estará visível em raiplay.it.

Campeonato da Europa de Sub-19, escalação oficial para o jogo Itália-Portugal

A formação básica de Bollini, 4-3-3, não deve mudar nada. No ataque estão Trident Kayode, Esposito e Vignato. No meio-campo, Al-Hasa, Ndour e Vaticano. Hugo Félix no Tridente com Rodrigo Ribeiro e Borges.

Itália (4-3-3): Mastrantonio, Missouri, A. Delavalle, L. Delavallee, Regência; Sentindo-se cansado, cansado, cansado; Kayode, Esposito, Vignato. Todos os selos

Portugal (4-3-3): J. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Brás, Márquez; Gusto, Nuno Félix, Gustavo Sá; Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, Borges. Todos milero