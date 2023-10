Forte faz sua estreia em casa. Desejo de fazer uma oferta

Mais uma equipe veneziana que fará a tão esperada estreia em casa do Porsche Center Forte dei Marmi. Bassano, que perdeu para Grosseto na primeira rodada, chega a Palafuerte esta noite, a partir das 20h45. A equipa de Miguel Viterbo procedeu a uma mudança parcial no plantel, substituindo os principais jogadores Muglia e Cué por Nicolas Barbieri (Lodi) e outros dois portugueses, o experiente defesa Ivo Silva (Tomar) e o avançado Guimarães (Famalesense). Confirmação de Velodo nas traves, Samuel Amato na defesa e dos talentos locais Scutato, Baggio, Pozzato e Guido Sagarria.

O Viterbo é uma equipa portuguesa incomum, já que as suas equipas apostam mais numa defesa bem equipada do que num ataque impressionante. Assim, será interessante ver os contra-movimentos de Bertolucci para conseguir penetrar na linha defensiva dos visitantes que têm de substituir alguns dos ausentes há uma semana (Sgarria, Scocato, Guimarães).

Passando aos anfitriões, o grande sucesso alcançado pelo Breganze e a forma como o conseguiu não deverá suscitar entusiasmo excessivo, pois estamos ainda no início de uma temporada que promete ser longa e exigente. Porém, não se pode negar que a equipe está absorvendo e implementando da melhor forma possível as orientações do novo treinador. Se a intensidade do jogo já era evidente nas primeiras partidas, no jogo de ida, no Vêneto, vimos uma defesa alerta que sofreu poucos gols aos atacantes adversários, principalmente no segundo tempo. Contra um competidor de longa data e em muito boa forma, Ambrosio e seus companheiros deverão enfrentar um teste difícil.

Esta noite, graças às eliminatórias da Liga dos Campeões em que participaram Follonica, Grosseto, Sarzana e Valdaño, estão agendados apenas dois jogos: além do jogo Palaforte, serão disputados Brigance-Vercelli (com percursos invertidos devido à indisponibilidade do piemontês instalação); Lodi Sarzana foi adiada. Amanhã às 18h jogam Montebello-Monza, enquanto na quarta-feira às 18h jogam Sanddrigo-Folonica, Grosseto-Giovinazzo e Tresino-Valdagno.

