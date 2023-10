Acompanhe a coletiva de imprensa e entrevista antes do jogo Itália-Malta

Luciano Spalletti presentes Itália-Malta. O treinador italiano falou em conferência de imprensa de Barry Na véspera do importante jogo de qualificação para Campeonato Europeu 2024E o capitão também está com ele Gigio Donnarumma. Leia entrevistas e todas as palavras sobre a seleção nacional e Estado das apostas.

21h15

Donnarumma e o medo de perder a camisa titular

“Tive medo de perder a camisa para o Vicario ou para o Providel? Não, definitivamente não. Treino sempre ao máximo, então as decisões são do treinador, mas nunca tive medo de nada. Procuro sempre trabalhar o máximo que posso. Eu posso e por isso.” Como estou tranquilo, a decisão cabe ao treinador”.

21:00

Donnarumma e Spalletti

“Agradeço a Spalletti pelas palavras. Ele tem razão: temos que trabalhar sempre o talento, é o que sempre disse e acho que sempre temos que crescer. Nunca chegamos, trabalhar o talento é o mais importante para nós .” “Melhorei ainda mais. Aqueles dias definitivamente não foram fáceis, mas com a ajuda de toda a equipe foi mais fácil.”

20h50

Donnarumma, capitão da seleção italiana

“A braçadeira de capitão é motivo de muito orgulho. Vestir a camisa azul é realmente uma honra e um sonho para todos os meninos que a perseguem. Usar a braçadeira de capitão é uma honra inexplicável. Iniciamos uma jornada e tentamos vencer todas as partidas é o nosso objetivo: estamos sempre acompanhando o treinador, treinando intensamente, pensamos jogo após jogo, e agora pensamos no amanhã, que será um jogo difícil como qualquer outro. Temos que estar lá com a mente sã. tentar recuperar esses três pontos. Depois pensaremos no jogo contra a Inglaterra, que será difícil, mas iremos lá para vencer.”

20h45

Donnarumma e Buffon

“Tenho ótimas sensações aqui, é sempre bom estar de volta aqui. Objetivos para o futuro? Procuro sempre dar o meu melhor, treinar bem, me colocar à disposição da equipe, da comissão técnica e do técnico. Vou tentar conseguir tantas partidas quanto possível, ninguém pode saber onde estarei.” Vou finalizar, mas sempre darei o meu melhor. “Se você me comparar com as atuações de Buffon, estamos falando de alguém que fez história e foi o melhor. “Vai ser difícil, mas farei o meu melhor para me aproximar dele.

20h30

Donnarumma no caso das apostas

“Foram 24 horas difíceis, mas com certeza não afetarão a equipe e o nosso progresso. Estamos focados no treino, no jogo e por isso vamos pensar no jogo de amanhã: estamos totalmente preparados para fazer tudo o que pudermos para vencer o título.” “A partida, e isso não afetará o moral da equipe.”

20h22

Spalletti: Falei com Mourinho

“Com a Inglaterra, devemos nos encontrar com Orsolini, Berardi, El Shaarawy e Zaccagni. Estamos em condições de fazer tudo o que pudermos, ainda amanhã: temos dois dos três atacantes que também podem jogar na esquerda. “Orsolini posso fazer isso e El Shaarawy veio e explicou que aprendi o treino que ele fez, e também falei com Mourinho. “Estamos em um bom lugar e estamos felizes.”

20h12

Spalletti na Chiesa

“A Igreja? Aconteceram muitas coisas que deixaram claro que tipo de relação queremos ter com o clube: enviamos jogadores que estavam parcialmente lesionados para nós e depois eles foram para o clube e imediatamente jogaram, marcaram e depois foi “Ele não jogou pelo clube, veio e tentou: é possível que Zaccagni complete o que esperávamos que acontecesse com Chiesa, ou seja, ele estará disponível para o jogo de terça-feira. Chiesa tentou hoje, estava com 30% do seu potencial e conseguiu.” “Ele sentiu uma dor: não adiantava esperar. Hoje ele teve que treinar 60/70%, amanhã forte e depois de amanhã muito forte para poder jogar. Precisamos de consistência, foi muito frustrante. “Ele fez o contrário. Hoje ele estava bem e eu pedi para ele entrar: ele fez o treinamento que tinha que fazer. Se houvesse um progresso normal em comparação com o que seus médicos viram, ele provavelmente estaria disponível na terça-feira.”

20h05

Spalletti com sua seleção

“Escolhi os jogadores que estão aqui, porque o presidente me deu esta oportunidade. São jogadores muito fortes: todos temos ambições extraordinárias e eles mostraram-me esta semana. O campo é importante e é isso que fazem nestes torneios: “ Estão todos em boas condições e me mostrando crescimento. Durante a semana trabalhamos como se fôssemos um clube: não concordo que o seleccionador nacional deva gerir. “Todos deveriam administrar, o treinador quer que ele faça algo diferente. Ele também deve saber como treinar durante esta semana.”

19h52

Spalletti sobre Zaniolo e Tonali

“A questão do Zaniolo e do Tonali? Agora vou tentar ir mais fundo, mas não podemos ficar presos nessa situação. Precisamos seguir em frente, tivemos o dia inteiro para poder analisar essa coisa, e conseguir isso.” Sentindo-se chateado e confuso. Mas amanhã temos de agir: este assunto tem de ser posto de lado. Infelizmente para a situação que se criou, não houve outras soluções, a não ser permitir-lhes o acesso aos seus entes queridos, às suas casas e às situações de trabalho. Neste tipo de situação sentimo-nos bem e espero que possam esclarecer tudo, que possam provar que não estão envolvidos e voltar para nós: são dois jogadores de futebol muito fortes. Depois de trabalhar com eles pela primeira vez e com a sua disponibilidade esta semana, percebi ainda mais, por exemplo ao retirar alguns vícios do Zaniolo em campo, que força ele pode ser.

19h50

Spalletti: “Onde começa a suposição, começa o crescimento.”

“Quando começam as suposições, começa o crescimento. O perigo é que alguém pense que o jogo está em disputa, mas é preciso merecê-lo. Temos que desenvolver um futebol que queremos que todos vejam. Enviamos mensagens e falamos ao telefone mesmo durante os intervalos. e trabalho.” “Melhoramos ao nosso melhor: temos que repetir as mesmas coisas. Malta fez um bom jogo na primeira mão, apesar da derrota, e para nós é um jogo para vencer. Não podemos encontrar estes pontos noutro jogo. O equilíbrio é fundamental.”

19h46

Spalletti e o presente da seleção

“Ninguém nos impôs nada, escolhemos tudo, queremos ser uma equipe séria. Aí eles ouvem alguma coisa dentro do vestiário, mas explicar algumas coisas é uma tentativa de fazer as pessoas pensarem sobre o comportamento delas. Quando podemos fazê-las pense nisso”, reflete. Nos vícios que se criaram, já fizemos o nosso melhor. É preciso dizer coisas por dentro, há muitos jovens que querem vivenciar o que vivemos e não podem, é preciso perceber o dom que recebemos. Se alguém não sabe como reconhecê-lo, é algo que precisa ser resolvido. Há muitos jovens que enfrentam dificuldades em todo o mundo e que não usufruem destes privilégios. Com essas ideias, estamos em uma boa posição e amanhã estaremos prontos para você agir.”

19h42

Spalletti em Boaventura

“Bonaventura em vez de Tonali? Por que não há espaço para Bonaventura? Ele está jogando um ótimo futebol e mostrando maturidade porque é um garoto inteligente que pode crescer. Ele realmente merecia ser convocado da última vez. caso contrário, não quero falar sobre esta situação. E se eu ligar para outra pessoa? “Vou ter que mandar um para a arquibancada… Temos 5 meio-campistas permanentes e Udoji.”

19h40

Fãs de Spalletti e Bari

“Um copo meio cheio? Normalmente não há outra partida em que se possa recuperar o que sobrou em outra partida, todas são fundamentais em todas as competições. Perceber a nossa força é muito mais importante do que perceber a nossa força em Malta e na Inglaterra. Só quando percebemos onde queremos chegar e quem queremos ser, essas equipes não serão mais um obstáculo para ir e levar alegria a todos que nos amam. “Amanhã o estádio estará cheio e o Barry respondeu de uma forma fantástica e agradecemos-lhes imediatamente por todo o carinho.”

19h38

Spalletti e o caso das apostas

“O caso das apostas? Não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu ontem à noite. Essas coisas não dependem de nós.”

19h30

Itália chegou a San Nicola

Tudo está pronto em Bari Itália-Malta: A equipe de Spalletti chegou para o tradicional passeio em São Nicolau Na verdade, tudo estava iluminado em azul Assista o vídeo

19h20

Então Spalletti garantiu a seleção nacional

posição de Luciano Spalletti Consolidando o seu papel de capitão da Itália num dos momentos mais delicados da história recente da Azzurri Todos os detalhes

19h15

Status das apostas: o que acontece

para Coverciano A polícia entrou no retiro na Itália para entregar os documentos da investigação ao Zaniolo e Tonali o que está acontecendo

19:00

Spalletti fala sobre a questão das apostas

“É uma noite difícil, quando é preciso conseguir grandes resultados, há um pouco de ansiedade e espera. Esta foi uma noite diferente, pelo que aconteceu”. Luciano Spalletti Comente o Estado das apostas Isso provocou a última noite azul Coverciano Leia tudo

