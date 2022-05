Lançamentos da United

Manchester United e Ten Hag: “Ronaldo vai dar-nos golos”

Ronaldo, crioterapia com o filho: a internet está enlouquecendo

Piscina do Old United, Ronaldo usa a piscina privada

O atacante do United teria dito aos chefes do complexo de treinamento AON do clube em Carrington Ele não pretendia usar a piscina principal E uma piscina de imersão porque azulejos soltos, quebrados e faltando a tornavam perigosa. vai ser Instando o clube a restaurar azulejos e renovar Ambos os grupos, reclamando que depois de doze anos (desde que saiu do United para o Real Madrid), essas estruturas permaneceram intocadas e sem nenhuma atualização. A direção do clube levará sua reclamação a sério e ordenará Trabalho de reparação de piscinas, que será renovada a tempo para os treinos de pré-temporada que começam em meados de julho. De acordo com o Mirror, o português – o artilheiro do United na última temporada com 24 gols – está decepcionado com os baixos padrões tanto em Carrington quanto em Old Trafford desde que retornou à Inglaterra no início da temporada recém-terminada: Casa para alugar em Cheshire Tem uma piscina interior para que possa fazer exercícios aquáticos sem ter que usar a piscina Carrington.