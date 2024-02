CR7 fora, Leão está seco, mas Portugal exagera e marca 9 contra Luxemburgo

Juncalos da noite

Com ou sem Cristiano Ronaldo, o Portugal de Martinez continua a brilhar. Na ausência de CR7, os dois serão titulares frente ao Luxemburgo… Gonçalo: Ramos, o avançado do Paris Saint-Germain que bisou, e o inesperado Inácio – também com dois golos -, defesa-central do Sporting. No final da primeira parte, Portugal – primeiro na tabela com pontuação total, sem sofrer golos e marcar 24 golos – já estava a vencer por 4-0. A estrela de maior destaque do time é Bruno Fernandes, que no primeiro tempo fez dois cruzamentos decisivos para Inácio. Além disso, o jogador do clube italiano Milan, Leão, não consegue alcançá-lo e não consegue marcar, mas dá o passe decisivo para o hat-trick. No segundo tempo, a música não mudou: Jota, novamente lançado do fundo por Bruno, penetrou no meio-campo e fez 5 a 0. O extremo do Liverpool emociona-se com assistência para Ricardo Horta e depois também marca 7-0. Na final, Bruno Fernandes e João Félix também entraram na lista de artilheiros, que fizeram o 9 a 0 final com um chute de pé direito de fora da área.