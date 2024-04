“Em Portugal vamos entender a nossa dimensão, vou deixar a equipa ajudar-me.”

Pedro Costa Começou a primeira temporada da sua carreira no MotoGP com o pé direito, destacando-se tanto na corrida Sprint como no Grande Prémio do Qatar, em Losail, onde mostrou todo o seu talento e chegou a competir com pilotos já mais experientes e experientes. dele .

Estas são as palavras do jovem espanhol KTM antes do Grande Prémio de Portugal em Portimão na conferência de imprensa: “Será a primeira pista real que chegaremos sem qualquer informação, por isso tentarei obter ajuda da minha equipa e de todos os funcionários que definitivamente têm mais experiência do que eu. Agora vamos realmente entender onde estamos e temos que manter os pés no chão depois do quinto lugar no Qatar, o que é um resultado muito bom.”.

Sobre os passos que deu ao longo de sua carreira:Lembro-me que quando estava na Moto3 me disseram que iria direto para a MotoGP no ano seguinte. Acho que é preciso passar por todas as etapas do crescimento sem acelerar muito e manter a calma. No MotoGP há mais pressão e terei que aprender a lidar com isso aos poucos“.

a Conselhos para Aldeguer antes de chegar ao MotoGP Próxima temporada na Ducati: “SÉ certamente difícil dar a Fermin Aldeguer apenas um conselho para o próximo ano, uma mudança para o MotoGP é um grande passo. Você encontrará eletrônicos com os quais nunca lidou antes e uma série de coisas para aprender passo a passo sobre a bicicleta. Porém, na Ducati, ele terá muita ajuda e a chance de largar com a melhor moto do grid“.