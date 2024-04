Gol anulado e aquele pênalti que nem todo mundo dá

Com 41 anos em setembro, engenheiro civil, no poder desde 2003, era Piccinini Uma escolha um tanto surpreendente de Rocky Udinese-Inter, jogo de primeira classe que encerrou a rodada do Campeonato Italiano na noite de segunda-feira. Vamos ver como foi o desempenho do apito Forlé na Dacia Arena.

Clique aqui para ver os destaques da partida Udinese x Inter

A história de Piccinini com Udinese e Inter

No total, os jogos anteriores contra os Bianconeri registaram 4 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. Disputou três partidas anteriores pelo Inter, com duas vitórias e um empate em 2020 contra o Parma. O primeiro e único episódio desta temporada retorna para Uma grande vitória para os meninos de Inzaghi, 4-0 Em Salernitana, em fevereiro passado.

O árbitro avisou 3 jogadores

Com a ajuda dos assistentes Vivenzi e Cecconi, Baroni desempenha o papel de IV Man. Farr confiou a Sera E Aureliano como AVar, o árbitro marcou três jogadores, dois deles da equipe de Inzaghi, e ambos receberam cartão amarelo: Pereira (U), Pavard (I), Martinez (I). Prorrogação: Primeiro tempo 3' Segundo tempo 7'

Talvez você possa estar interessado O Inter não conseguiu pontuar no torneio: o que acontece agora perante o Ministério Público?

Udinese-Inter, situações em câmera lenta

São episódios questionáveis. Aos 10 minutos, contato entre Demarco e Ehizibo na grande área da Udinese: o empurrão para apontar para o pênalti foi muito leve, muito bem Piccinini. Um minuto depois, o VAR verificou uma bola de mão de Pigol no escanteio seguinte. O braço está preso ao corpo, você pode continuar. Aos 48 minutos, o gol de Carlos Augusto foi anulado devido ao impedimento de cabeça de Lautaro. A verificação do VAR também examinou a bola de mão de Christensen no passe de Toro: O braço foi considerado em posição normal Comparado ao corpo de um jogador da Udinese em posição de impedimento. Aos 54 minutos, houve uma intervenção tardia com uma recepção alta de Okoy sobre Thuram. Para Piccinini não há dúvidas: uma breve verificação do VAR confirma a decisão do diretor da partida, é pênalti.

Para Marelli, as decisões de Piccinini foram acertadas

Luca Marelli explica isso. O especialista de Dazn arranca do golo anulado: “Uma verificação muito complicada, aliás houve um toque no braço do Christensen com o braço direito, que estava muito próximo do corpo e numa posição natural. Depois houve uma situação de impedimento para Carlos Augusto , que estava pelo menos impedido com a perna esquerda.” Marrelli também promove o árbitro da cobrança de pênalti: “Ciovi também disse que a saída do Okoye foi precipitada, mas hoje houve A diferença com outros casos: O goleiro da Udinese nunca vê a bola. Esse é um daqueles pênaltis que se aplicam em campo, se Piccinini não apitar o VAR não intervém.

Thuram salta desde o início e Okoye vai para cima dele: força não vale VAR, é um pênalti que ainda cabe porque Okoye nunca vê a bola. A opinião de Luca Marelli não concorda com o ex-atacante Luca Toni, que esclareceu seu ponto de vista nos estudos da “Supertele”: “Na minha opinião Há uma pequena confusão. Às vezes as penalidades são concedidas, às vezes não. Conversamos sobre o jogo de Florença com Nzola Sommer, o jogo de Milk, o jogo Lecce-Roma com Zalewski… Foram tomadas decisões diferentes em comparação com o jogo Udinese-Inter.”