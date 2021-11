Choque Empoli Fiorentina, assédio a jornalistas ao vivo na TV

Empoli (Florença) O episódio horrível de ontem fora do estádio Castellani, onde o clássico da vitória foi realizado De Empoli a Fiorentina 2-1: jornalista Greta Picaglia da TV Tuscany Eu fui insultado e assediado, ao vivo na TV, enquanto tenta encontrar alguns fãs. O Sindicato dos Jornalistas da Toscana denuncia hojeGravíssimo episódio de assédio a um jornalista ocorrido ao vivo no final do jogo Empoli-Fiorentina, nos dias em que se atende o combate à violência contra as mulheres.Sistema regional também “passar Solidariedade total com a jornalista Greta Picaglia que foi imediatamente contatado pelo presidente do sindicato dos jornalistas da Toscana, Giampaolo Marchini“