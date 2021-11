Roma Torino e Mourinho: ‘É a vitória do grupo que veio com esforço e sofrimento’. Vídeo

Vitória do grupo. Permissão do jose Mourinho sucesso selecionado Roma Contra o Torino, resultado que fecha uma semana perfeita para o Gilorossi, que venceu as três partidas que disputou nos últimos sete dias. O jogo contra as bombas foi uma vitória diferente de acordo com Mourinho: “Este resultado é melhor do que 5-0 porque Ele chegou com dificuldade e sofrimento, o resultado do grupo – explica o treinador português – um sucesso que me deixa feliz porque é uma vitória para jogadores como Diawara e Carles Perez, que jogaram tão poucos; É a vitória de quem sente que somos um bom grupo. Foi importante defender bem, esperava marcar mais um golo para respirar um pouco mais, mas quando o jogo acaba assim, fico feliz. Assumimos o controle de Gênova e Zoria, Hoje foi uma partida diferente, mas uma vitória importante“