Napoli-Lazio: Spalletti na conferência de imprensa

Spalletti

Esses jogadores que fazem parte da equipe provaram seu nível. Lobotka agressivo, ficou difícil imaginar, manejando a bola no estreito. Então Ciro (Mertens, editor) quando ele acerta o alvo é inacreditável. Zielinski fez um grande jogo, Zielo dos melhores tempos com muita qualidade. Marui Rui fez escolhas importantes e Lozano e Insigne fizeram a bola girar. Esta noite seria um eufemismo dar crédito a apenas alguém. Rahmani saiu da linha e fez algumas coisas boas. Este jogo faz jurisprudência em muitas coisas.

“Desta vez não posso deixar de ficar feliz, há elementos em que temos que absorver aquilo que saiu esta noite. Além do jogo que tivemos contra um adversário muito difícil, com o Sarri que é bom em construção e defesa. Maradona encontrou o campo como eu queria quando vim para cá. “Temos visto que coisas importantes são muitas.

Correspondência Napoli Lazio Luciano Spalletti na conferência de imprensa . O treinador do Napoli falou ao vivo após a partida. Luciano Spalletti falando em nome do Napoli na conferência . Isso é o que CalcioNapoli24 destaca:

