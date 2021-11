Scudetto Mertens | mudar de atleta

Napoli Scudetto passa pelos pés de Dries Mertens. Não só da parte dele, é claro, mas é certo que depois que Osimhen se machucou contra o Inter e uma recuperação que demoraria dois meses para acontecer, era preciso encontrar alguém para marcar. Quem é melhor do que o jogador que marcou mais gols na história do Napoli? A dobradinha da Lazio aconteceu em sua terceira partida como titular nesta temporada, depois daquela dobradinha com Salernitana e Spartak Moscou, e depois de uma partida, um deles inequivocamente a abandonou. Considerações de que para um atacante de 33 anos e meio, ele poderia ser adequado, sem ser ofensivo porque o tempo é o único zagueiro intransponível, mas Mertens viveu mal por estar tão perto do Napoli (esta é a nona temporada consecutivo) que That De Laurentiis no passado adiou repetidamente o momento de monetização e agora é tarde demais para provar o contrato do belga, que expira em junho próximo. Ar de outro, em suma, não só para ele. Este é mais um motivo para se despedir daquele que será o primeiro título de scudetto do Napoli após a Copa Maradona e o quarto Mertens com a camisa do Napoli, após vencer a Copa da Itália com Benitez e Gattuso e a Supertaça com Benitez. Embora seja provavelmente o melhor Napoli Mertens que já viu nos anos de Sarri. Mas para o campeonato, todos os planetas devem estar alinhados.