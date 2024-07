Espanha volta a governar na Europa

A Espanha sagrou-se campeã europeia pela quarta vez depois de derrotar a Inglaterra por 2-1 no Estádio Olímpico de Berlim.

No primeiro tempo a partida faltou qualidade ofensiva e nenhum dos goleiros foi testado. No entanto, não demorou muito para que Neco Williams produzisse a qualidade necessária para vencer Jordan Pickford, dando a vantagem à Espanha aos 47 minutos.

Apesar da abordagem prática de Gareth Southgate, o seleccionador da selecção inglesa fez várias substituições no ataque, incluindo a substituição de Harry Kane por Ollie Watkins e a introdução de Cole Palmer, que empatou imediatamente.

A Inglaterra não conseguiu capitalizar o seu ímpeto, permitindo que a equipa de La Roja voltasse ao jogo. Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad, marcou o gol da vitória após cruzamento de Mark Cucurella aos 86 minutos.

O seleccionador espanhol, Luis de la Fuente, tornou-se o primeiro treinador a vencer o Campeonato da Europa de Sub-19, o Campeonato da Europa de Sub-21, a Liga das Nações Unidas e o Campeonato da Europa.

Em outros lugares, apesar do pontapé inicial ter sido adiado por mais de uma hora, a Argentina conseguiu vencer a Colômbia por 1 a 0 na Copa América, no Hard Rock Stadium, na Flórida. O jogador do Inter, Lautaro Martinez, marcou o único gol da partida na prorrogação, após substituir Lionel Messi aos 66 minutos.