Thiago Motta finalmente falou como técnico da Juventus: todas as suas palavras

“Estou feliz, feliz e satisfeito por ser treinador de um clube tão histórico como a Juventus. Estou convencido de que hoje pode começar um ciclo interessante. pessoas que me ajudam muito agradeço a recepção calorosa da torcida e estou feliz por estar aqui.” “. Começou assim Thiago MottaO novo treinador da Juventus no dia em que foi nomeado para este cargo.

Aguardada entrevista coletiva perto de Continassa, após o início dos trabalhos em campo com os jogadores, na qual Thiago Motta explicou sua ideia de entender o futebol, seu desejo de liderar a Juventus neste novo ciclo e seus primeiros indicadores táticos, também abordando as questões relacionadas aos jogadores individuais, liderados por Vlahovic e Chiesa Wildes e Sule, ou seja, os atuais tradutores atacantes que aguardam a evolução do mercado de transferências.

No entanto, ele não quis se aprofundar neste assunto Sintonize CopminersTalento da Atalanta e primeiro gol da Juventus: “Ele não é um dos meus jogadores e por isso não vou falar dele”, disse o ex-meio-campista. Enquanto isso, o holandês foi titular na primeira partida da temporada do Dea contra o Primavera. De qualquer forma, as próximas semanas serão cruciais para compreender as reais capacidades da Juventus para fechar o processo.