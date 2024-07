Contagem decrescente para o Campeonato Europeu Técnico em Portugal

Os Campeonatos Italianos de Ponte di Legno terminaram há poucos dias e os nossos atletas nacionais já estão prontos para entrar em pista nos Campeonatos da Europa de Patinagem Artística Adultos, Juniores, Cadetes e Jovens, que este ano se realizarão em Fafe, em Portugal.

O encontro foi marcado para Domingo, 21 de julhoo dia em que Pavilhão Multisus por Fafi, abrirá as portas aos melhores skaters europeus que residirão na cidade situada na região de Braga até 31 de julho. Do programa começaremos com IncluídoEm seguida, passe para a patinação no gelo e termine dançando.

Este evento, juntamente com os Jogos Mundiais de Esqui de Setembro, que para o mundo artístico se realizarão no município de Rimini, são certamente os dois eventos mais procurados da temporada. Se para alguns atletas o Campeonato da Europa é um campo de testes antes dos Campeonatos do Mundo, para outros, especialmente para as categorias secundárias, estudantes e jovens, a experiência mais importante e gratificante da sua carreira desportiva será no final da época. Feito de sacrifícios e trabalho duro.

Acompanhe as corridas ao vivo na WSE TV aqui

Para consultar sobre o programa aqui

o Comissário Técnico, Fábio HolanEle comenta suas escolhas em relação às ligações: “O Campeonato Italiano correu muito bem, em linha com as nossas expectativas e foram, como sempre, úteis para esclarecer ideias sobre opções de convocação, como habitualmente fazemos, procurámos acompanhar o quadro de medalhas por um lado e por outro. homenagear alguns atletas que trabalharam bem e de forma consistente durante a temporada.” “No nosso desporto existe um terreno muito fértil e por isso é justo dar a oportunidade a algumas pessoas merecedoras de obterem esta experiência que pode ser motivo para mais. crescimento, tendo em conta que comparativamente a outras federações estrangeiras temos um grande número de participantes em campeonatos nacionais.”.

Abaixo estão todos os atletas convocados:

No formato

Estudantes mulheres

Emma Francione (4158 Anjos no Gelo)

Mulher genial

Bianchi Rachel (Clube de Esqui La Spezia 1924)

Mulheres jovens

DiLuzio Jennifer (2134 Evolução SD)

Macho grande

Meloni Francesco (1000 anos Castelletti)

Casanova Michele (3619 SK. Clube Sedico)

Fêmea grande

Kok Mitka (bala 182 ASD)

Mini Ilaria (esqui turbulento 2929)

livre

Estudantes do sexo masculino

Costagliola Alessandro (3924 Skate Papillon)

Grazzini Federico (3222 Primavera Prato)

Giannattasio Carmine (3425 Aleusia Onlos)

Estudantes mulheres

Biondi Costanza (1196 Pat. Art. S. Mariano)

Bellino Lucila (180 Paulo Opicina)

Sarah Barsotini (3494 Angel Skate)

Guinness masculino

Rossi Anthony (3898 RC Nova Era ASD)

Giacomi Gianmaria (112 Pol. del. Spina Bate)

Trento Ettore (3355 baht. Ven Piombino)

Mulher genial

Baldo Victoria (4332 TM Roller Academy ASD)

Biondi Noemi (1196 Pat. Art. S. Mariano)

Doria Irene (3692 Academia v. De Casale)

Júnior masculino

Ricci Giacomo (3695 ASD Ponte di Nonna)

Corradi Simone (4442 ASD Starlight Sport Club)

Mulheres jovens

Frigerio Astrid Maria (3683 Bat Kornati d’Adda)

Tigameli Chiara (2308 FONTE Roma Euros)

Macho grande

Mazo Mirko (857 ASD S. Domenico Savio)

Giustino Marco Giuseppe (3383 ASD Cassandra Bari)

Innocenti Lucca (3492 em Oltrarno Bt.)

Fêmea grande

Rometti Giada (Clube de Esqui La Spezia 1924)

Franceschini Sarah (2437 La Spezia Roller)

Pizzangerelli Federica (2308 Fonte Euro Roma)

Casal artístico

os estudantes

Yububa Mingo Sean Emi/Ognibin Greta (184/183 B.F. Fontana/Paul. Pontifício)

Giovanni Mattia/Rondelli Angelica (1698/183 – New Casbah/Paul.fa Pontifício)

Danisi Mattia/Costantino Angela Maria (3222 – Primavera Prato)

Jones

Kochi Alessio/Pozobon Alice (2555 SC Anguillara)

Cortini Rodolfo/Riccardo Ginevra (1251/235 Libertas Forli/Junior Sacca)

Nalli Ricardo/Nalli Martina (1512/183 Olímpica Rovigo/Pol. Pontifício)

júnior

Inglês José Enrico/Poli Angelica (1142 – ASD Pol. Rinascita Sport Life)

Laurie Thomas/Perto Alessia (1980/1512 – Pat. Fazzola/Patinadores Olímpicos)

grande

Courteney Tommaso/Mels Micol (1142/782 – Rinascita Sport Life/Pol. Orizon)

Bozzini Alessandro/Di Bella Gloria (4294/607 – PA Piacenza ASD/Pol. Pontedera)

Tomasi Lorenzo / Mattioli Ilaria (857/1142 – S. Domenico Savio / Renascetta Sport Live)

Apenas dance

Estudantes do sexo masculino

Ibuba Minju Shun Emi (Fonte do Progresso 184)

Grazzini Federico (3222 Primavera Prato)

Fagioli Raphael (934 Pensilvânia Trestino)

Estudantes mulheres

Brozzi Carlotta (4038 Arcispazio Biomazzu)

Ambrosino Ludovica (264 US Invicta Skate)

Vicheludovica Sarah (4038 Arcispazio Biomazzu)

Guinness masculino

Bom encontro Luca (3620 RC Montebelluna)

Grossi Alessandro (3595 Borgi Gonzaga (MN))

Di Nunzio Matteo (3425 Alucia Onlos (NA))

Mulher Gênio

Mariaclaudia Parcial (2231 Jolly Skate (BN))

Pedrone Elytra (264 Invicta Skate ASD)

Brunetti Ariana (192 Paul. J. Massey)

Júnior masculino

Allegrante Yuri (782 ASD P. Orizon)

Benassi Davide (Rolo Mágico 3004)

Mulheres jovens

Biagi Giulia (995 Paul Robor ASD)

Ribonato Aurora (1051 Rt. Casteldaresi)

Macho grande

Alegre Raul (782 ASD P. Orizon)

Vittori Francesco (198 Pol.va Lame)

Fêmea grande

Artoni Caterina (782 ASD P. Orizon)

Julusio Ilaria (782 ASD P. Orizon)

Casal dançando

os estudantes

Fagioli Raffaelli/Caserta Giorgia (934 – ASD Pat. Art. Trestino)

Ibuba Mingo Sean Eme/Ognibene Greta (184/183 – Progreso Fontana Bolonha/Pol. Pontifício)

Giulio Perruccini/Michelone Martina (3239/1943 Giocca Ski (No)/Vercelli Ski)

Jones

Di Nunzio Matteo/Barziale Mariaclaudia (2231/3425 Alucia Onlus/Julie Skeet)

Bom encontro Luka/Ambrosino Ludovica (3620/264 – RC Montebelluna/ Invicta Skate ASD)

Grossi Alessandro / Bruzzi Carlotta (3595/4038 Borghi Gonzaga / Arcispazio B.)

júnior

Allegrante Yuri/Cavina Elisa (782/1392 – ASD Polis. Orizon/P. Fono ASD)

Paoletti Valerio Massimo/Valiente Diana (981 – ASD Frascati)

grande

Masiero Nicolas/Note Martina (112/3728 – Pol.va del. Spina/Primavera dello Sport)

Stacy Samuel/Julusio Ilaria (782 pol. Orizon)

Gastaldi Vittorio/Siciliano Linda (3558 – ASD Bastia Roller)