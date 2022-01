Matt Musso, Miku Lilia: O Feiticeiro do Vento em Choro – Crônica

Musso (Como) – Muitos o compararam a Enzo Ferrari, porque como “Drake” com sua paixão, ele foi capaz de alcançar o domínio em seu esporte. Mesmo Domenico Lilia ( na foto Com Turbine Grill e Francesco de Angelis ), ou simplesmente Miko, Como todos no lago e no mundo da vela o conheciam, ele provavelmente se parecia com Antonio Stradivari, semelhante à habilidade de transformar seus barcos de simples ferramentas em heróis. E eles estão certos Suas estrelas são “Barcos Heroicos”. Pois, apesar de seu pequeno tamanho, são um campo de treinamento ideal para quem sonha com um futuro como campeão no mundo da vela, pois o micro-karting é o primeiro passo para chegar à Fórmula 1. Ele saiu na madrugada do último dia do ano Mikko, e ganhou Doença curta, aos 81 anos. Ao lado dele estava sua esposa Rita e seus três filhos, um dos quais, Stefano, há anos é seu pai.

Haverá muito o que dizer adeus a esta tarde às 15 A pequena igreja de San Biagio, Olhando para o lago que já cruzei tantas vezes, em toda parte, a vela a todo vapor para ver suas estrelas. O luto por ele é, idealmente, todo o mundo da vela, começando com o mago do vento, Turbine Grill, que venceu Miku Boats em quase tudo ao aprender aquela incrível habilidade de corrida que o tornou um dos campeões da mais recente Copa América. Torben e Meco eram amigos e o brasileiro foi convidado em Musso em outubro para o torneio Interlaghi. Ela naturalmente corre a bordo do Star Lillia, neta do barco que o brasileiro ganhou em 2004 nas Olimpíadas de Atenas, quando os barcos construídos em Musso ocuparam todo o pódio.

nas últimas dez Anos envenenando a velha de Miku, que sempre foi para quem o conhece bem Ideias e iniciativas de vulcões, Era um A ação movida por vizinhos por suposta irregularidade no estaleiro. Mikko e Stefano levaram seis anos para provar que tudo estava bem, “absolvido em todos os três graus de julgamento e em perfeita forma” agindo como se fosse sua maior vitória, mas mesmo assim, se recuperar parecia que era negócio. Com o canteiro de obras ocupado por mais de um ano, eles perderam pelo menos duas Olimpíadas. A vingança veio em 2017, Agradeço aos noruegueses Evind Mlebe e Joshua Rifkin que conquistaram o Mundial de Estrelas com a Lilia. ”Exatamente dez anos após a vitória nas águas de Cascais, em Portugal, com os brasileiros Scheidt e Prada, agora Miko está no céu com seu irmão Gianni , na construção dos mais belos barcos do mundo não velejarão mais No lago, mas nas nuvens.