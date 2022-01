Quem é o novo proprietário fundador da Pegaso-Corriere.it Distance University

A partir de Stefano Agreste

Ele tem 43 anos e aos 26 fundou a universidade remota que acabou de vender para a CVC por um bilhão. Comprou Salernitana no último minuto, salvou A e quer mudar tudo: adoro parar. O futebol é tratado com liberdade

Ele quer mudar o futebol, então começou na área de Cesarini: quando os secretários informaram à Federação de Futebol que concordaram Mostrar Danilo Irvolino



e assim será o novo dono da Salernitana, faltavam dez minutos para a meia-noite de 31 de dezembro, prazo limite para a venda. Decidido a fazer no dia anterior, reuni profissionais em férias em quase todos os lugares: alguns em Dubai, alguns nas montanhas. Fiquei convencido pela paixão extraordinária da torcida, que conheço bem, e essa história é incrível: a promoção à Série A e o perigo do desaparecimento instantâneo. Não, não pode ser. Prometi à minha família que não iria para o futebol, tive que me desculpar.

Ídolo do futebol de Ervolino, Napoli de Palma Campania, Messi O maior jogador de futebol da história depois de Maradona. Para quem apoia Nápoles, uma bagatela. Ele é talvez a única pessoa na história deste empresário de 43 anos que construiu um império por meio da educação. Pap fundou as escolas de mesmo nível que levam seu nome, e que se espalharam por toda a Campânia, e inventou algo inovador quando tinha apenas 26 anos: Pegaso University estabelecida remotamente, aproveitando a oportunidade do Edital Moratti-Stanca e inspirando-se no que testemunhou e estudou nos Estados Unidos da América. Este também foi um desafio, um pouco como Salernitana. Gosto de desafios: acreditei neles e venci. Até a Straventa, dado que há três meses vendeu a sua universidade – que se tornou um negócio gigante, hoje com mais de cem mil membros – ao fundo britânico CVC por mil milhões de euros. READ Voleibol masculino, Campeonato Europeu 2021: resultados e classificação

Poucas horas antes da captura de Salernitana, Iervolino adquiriu a maioria da Bfc Media, um grupo multimídia especializado em negócios pessoais e produtos financeiros. O que lançou a primavera que o levou a conquistar a Campânia foi acima de tudo a curiosidade por um mundo novo, difícil e desconhecido como o futebol. Sou um novato, embora conheça e aprecie De Laurentiis e Cairo, por exemplo. Deixe-me ser claro, o chefe ficará impressionado. Estou empolgado com essa aventura: me comprometer totalmente para que o time continue na primeira divisão. Para alcançar o sucesso, ele planeja uma revolução que afetará não só os jogadores, mas também os gestores técnicos. Vou conversar com todo mundo, não tenho execução hipotecária nem preconceito. Porque eu amo ser cortado, Eu tenho que dar minha configuração. Em suma, o técnico Stefano Colantono e o diretor esportivo Angelo Fabiani não são nada fortes.

Irvolino arranca no mundo do futebol cheio de ideias, e outros virão até ele: um mundo que tem sido administrado de forma difícil, até agora. Vamos trabalhar no setor juvenil, na infraestrutura, no castelo dos esportes, no relacionamento com as escolas e famílias. Faremos análises financeiras preditivas e iremos bem com as instituições. Usaremos a tecnologia do ponto de vista médico e para melhorar o desempenho. Ele quer mudar o futebol: quem sabe se consegue, ou o futebol vai mudá-lo.