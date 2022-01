Atlético de Madrid, números de crise sem precedentes

O Atlético de Madrid vive um momento de crise, talvez a maior desde que Diego Simeone está no banco.

A temporada 2020/21 foi inesquecível Atletico Madrid A partir de Cholo Simeone. Confronto incrível com as outras duas forças do futebol espanhol, verdadeiro Madrid e Barcelona, Durou até a fase final do torneio, culminando na vitória sobre Valladolid, Que permitiu colchões Para graduar heróis liga Pela décima primeira vez, a segunda desde que o argentino chegou ao banco.

Leia também -> Supertaça Italiana: é um adiamento?

dificuldades atuais

Este ano, após um início de temporada promissor, a equipa Madrid Ela parece ter entrado em um momento muito difícil. Quatro derrotas nas últimas quatro partidas, Oposto Granada, Sevilha, Maiorca e real Madrid, Com três gols marcados e oito sofridos, são números de crise inéditos para uma equipe Simeone, Caiu para o quinto lugar no ranking liga, 17 pontos dos cidadãos real Madrid (com um jogo a menos), que agora parecem ser os mestres do torneio.

Já nesta primeira metade da temporada, Atlético Ele sofreu mais derrotas na liga do que na temporada passada (5 neste ano, 4 em toda a temporada passada) e também sofreu quase os mesmos gols (25 em todas as ligas recentes, 22 após 18 jogos atualmente). Das 51 partidas disputadas em 2021, Simeone Ele conseguiu vencer por menos da metade.

tremores da europa

também em Liga dos Campeões Foram muitas as dificuldades, mesmo que Final feliz Qualificação para as oitavas de final ao derrotar Porto Resultante Atlético Conquistar o segundo lugar com apenas 7 pontos (resultado da vitória da sorte em San Siro coluna Milão Amarrei a casa comigo Português)

Na próxima rodada haverá Manchester United A partir de Cristiano Ronaldo Esperando por amostras de Espanha que esperam, antes disso, poder dar a volta por cima.