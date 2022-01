Antes do Salerno Show, Danilo Irvolino. A-Corriere.it. Desqualificação da série evitada

A oferta feita pelo empresário napolitano, fundador da Universidade Telemática Unipegaso, para adquirir o clube foi acatada. Nos próximos dias, o oficial

Os curadores responsáveis ​​pela transferência das ações da empresa em Salerno eles aceitaram Show de Danilo Ervolino, para evitar o pesadelo de exclusão da equipe Futebol da Série A italiana levaria lo Em 31 de dezembro Nenhuma oferta para comprar o clube foi recebida. O empresário napolitano, fundador da Unipegaso Telematic University, se prepara para se tornar O novo dono da empresa de granadas. O funcionário chegará na segunda-feira, após o fim dos cheques bancários, mas – pelo que sabemos – decidiu-se focar nele pelo futuro de Salernitana.

O nome Iervolino apareceu nas últimas 48 horas: o empresário da Campânia o fez hoje Envie uma oferta com um depósito de 5% anexado. A proposta considerada mais útil pelos curadores Paolo Bertoli e Susanna Esger, que agora poderão tirar proveito de um por 45 dias Determinar o processo burocrático e finalizar a entrega. Além da oferta de aquisição de ações, Iervolino poderia ter garantido recursos significativos para fortalecer a equipe.

Ainda não está claro Quantas ofertas foram recebidas? pelos curadores no último dia. Na corrida, além do cartório de Salerno Roberto Orlando, haveria Também um fundo americano. Mas, no final, a escolha recaiu sobre Iervolino. A fumaça branca chegou poucos minutos antes da meia-noite: os curadores haviam evitado, de fato, a exclusão do pesadelo que teria ocorrido se as propostas do clube não tivessem chegado até 31 de dezembro.