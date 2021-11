Como a Roma: Totti e De Rossi defendem Mourinho

Quando Totti e De Rossi falam, Roma Gelorossi ouve em silêncio religioso, ou quase religioso. Na verdade, desta vez as palavras das duas pessoas ao redor de Mourinho despertaram mais fãs defendendo seu líder com uma espada e a hashtag #iostoconmourinho enlouqueceu nas redes sociais. Os dois entraram em campo em defesa de Mourinho e Roma após a primeira polêmica e indignação do ambiente romeno questionado Special One.

O apelo defensivo de Totti e De Rossi foi muito mais forte do que as intervenções do Capitolino. “Se estamos aqui para dizer que José é problema de Roma, isso significa que entendemos tudo errado”, disse Francesco Totti. O antigo nº 10 elogiou o português como “o treinador de maior sucesso da Serie A”, mas a passagem em que menciona o clube é muito interessante. “Ele sabe dirigir o grupo, sabe o que vai dizer e o que tem de fazer e está sempre focado neste tipo de personagens (Mourinho, Ender). O clube e os adeptos têm de estar perto dele.” Talvez o ex-capitão veja uma companhia distante que deixa Mourinho cercado apenas por inimigos. e vê bem.

Olhando para as declarações feitas na casa da Roma, na verdade nem a empresa nem o seu gerente geral Thiago Pinto gastaram muito na defesa do Especial. “Dizemos desde o primeiro dia que leva tempo e estamos todos alinhados nisso”, disse Pinto durante o jogo pré-Roma-Bodo / Glimt, sobre a equipa, quando Mo pediu reforços. Mas a falta de ajuda do treinador português fez-se sentir na polémica do árbitro. Quando Mourinho ataca o árbitro, mais ou menos com o travão de mão para evitar a desqualificação, Pinto apenas declara “Quero reforçar o que Mourinho disse” sem acrescentar mais nada. Assumindo uma posição firme, observando os graves erros do árbitro contra a Roma nesta temporada, veja Juventus e Milan. Ele justificou o desempenho decepcionante da equipe, mas isso afetou os resultados. Esta falta de apoio, público e confiável, tem faltado em Mourinho nas últimas semanas. O português tem ombros largos, uma batalha em defesa da Roma e da equipa mas uma intervenção dos pisos superiores certamente não faria mal.

Mo está tentando pressionar o meio ambiente de Roma, mas sozinho não pode fazer isso, ele precisa da ajuda de todos. Assim, as palavras de Totti e de Rossi, o líder do ópio por excelência no meio romano, chegam como queijo na massa. Sem dúvida, os ex-10 e os ex-16 jogadores ficarão muito à vontade na Special One do Trigoria.

Os gols em nossa casa, em Roma, estão agora em alta: por um lado, há a Liga dos Campeões a ser vencida em campo e, por outro lado, “não deixar Mourinho se entediar”. Palavras de Daniel de Rossi.