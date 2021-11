Super League: Civitanova com correções derrota o perverso Modena por 3-1

6. Dia do Jogo

Calçado CUCINE LUBE CIVITANOVA – LEO PERKINELMER 3-1. (22-25, 29-27, 25-19, 30-28)

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 2, Santos De Souza 10, Simon 18, Garcia Fernandez 11, Kovar 9, Anzani 15, Marchisio (L), Balaso (L), Yant Herrera 7, Sottile 0, Diamantini 0. NE Juantorena, Jeroncic , lápis. Bando de Blingini.

Sapatos Leo Birkin Elmer Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 13, Mazzone 12, Abdel-Aziz 25, Leal 19, Stankovic 8, Gollini (E), Rossini (E), Van Garderen 0, Ngapeth S. 0, Sala 0 NE Sanguinetti, comprimido. todo o mundo. Gianni.

Julgamento: Vagni, Zavater.

Notas – duração específica: 27, 40, 28, 34; Total: 129 ′.

Civitanova – Cucine Lube Civitanova ainda em emergência (sem Juantorena e Zaytsev) vence frente a 2.400 espectadores no Grupo D, vantagens, um desafio muito equilibrado por pelo menos três partes e agora lidera a classificação conjunta com Trento e Perugia muito apertada, embora com duas corridas a menos a seu favor.

Modena, que tinha começado com mil vitórias no primeiro set (apesar de 8 faltas a favor dos adversários), à distância sofre com uma vitória de Marche (9 ases para os donos da casa com Simon tendo o protagonista de nove metros com 6 pontos pessoais .; 5 ases que Rossini sofreu) Impondo o jogo, mas parou 14 polegadas Della Lube H Atribui até 33 pontos de erros. Demasiados no desafio que o separava da terceira equipe (25-19 lobs), viu as duas equipes competirem em sets sempre por 2/3 pontos, com dois pontos parciais nas vantagens.

O bloqueio de Simon (18 pontos, 6 ases, 2 bloqueios e um prêmio de MVP) pesa na economia da final na última bola de Modinese com Abdelaziz parando seu ataque da 1ª posição, então parando para dois pontos consecutivos de Marche, que fechou a corrida .

Para os emilianos, esta é a terceira derrota no campeonato com os grandes ou ambiciosos (Chivitanova) (Piacenza e Monza) diante de duas vitórias com Fibo Valentia e Ravenna: nos próximos dois desafios estão Trento (em casa) e Perugia longe, mais dois bancos de teste pesados.

No campo – Os donos da casa continuam em estado de emergência: Com Zaytsev indisponível, Juantorena também levanta a bandeira branca do problema muscular que o atormenta há semanas, deixando espaço para Jiri Kovar no 4º colocado país com Lucarelli. Diagonal De Cecco – Garcia oposto setter, Lucarelli e Kovar em 4, no centro ex-Anzani e Simon, o livre é Balaso. Modena responde com Bruno Abdelaziz, no lugar 4 Ngabeth e noites, no centro de Stanković-Mazzoni, o Rossini livre.

o jogo – Modena vence o primeiro set e se recupera no início de 2-6, com Mazon (5 pontos, 100% no primeiro tempo) que coloca a mão em cada curva crítica. Foi seu papel no serviço que o Emilion assinou o primeiro tempo a seu favor em 11-13, bem como as duas paredes que permitem ao time de Gianni esticar direto para 16-19 e, em seguida, bloquear o retorno dos donos da casa (escrevendo em 18-21), que atacou com 36% de eficácia contra Modena em 55% e, entretanto, jogou-o na batalha Yant Gaby Garcia. Em 20-24, Cucine Lube desencadeou sua última reação de orgulho ao anular os dois set points do oponente, mas na terceira vez nada que um ataque pudesse fazer Tigre (O artilheiro de sua equipe no grupo com 6 pontos, 56% no ataque) que escreve os 22-25 finais.

Contando Gabi Garcia No home run do segundo set, uma verdadeira batalha de músculos e nervos, é disputado ponto a ponto até o mérito: a decisiva coloca-o no chão. Jerry Kovar Morando Irvine Ngabeth NS 29-27, no ponto do quinto grupo conquistado por Marche (com Yant em campo), que também é exibido nesta ocasião Anzan (6 pontos, ataque 100% e 2 bloqueios).

o terço parcial Começa com uma oferta de Simon (7 pontos), que assina 4 ases consecutivos e traz Cucine Lube para 7-4. O jogo logo volta ao equilíbrio, mas a equipe de Blengini imediatamente consegue uma nova pausa, desta vez com um contra-ataque de Lucarelli (10-8), seguido por dois grandes jogos de Jiri Kovar (16-12). É a fuga decisiva de Cucine Lube, sobre a qual De Cecco ataca com 73% de eficiência e que na final alterna Gabi Garcia (3 pontos, 67%) com Yant (2 ataques a 2), e introduz o jovem cubano no primeiro linha. Ele é quem coloca a bola no chão 25-19.

Também é jogado ponto a ponto no quarto set, que no epílogo é uma versão ilustrada do segundo: na metade vermelha e branca, o usual Simon assume a cadeira e novamente Marlon Yant (4 pontos no set, 80% no ataque), com o último primeiro puxando vermelho e branco para 21-18, e então trazendo-os de volta para 29-28 depois que quatro pontos foram cancelados pela equipe de Modenês. até o 30-28 final, que vem com uma super parede Kovar (9 pontos com 4 blocos vencedores) Superior nós lutamos.

Atualizar