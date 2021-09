Finais imperdíveis

Málaga Feminino – Final Open

As mulheres entrarão em campo primeiro com o desafio totalmente espanhol entre as duas Marta Marero (No. 9 do pedido) E Marta Ortega (No. 10) vs. Paula Josemaria (No. 5) e Ari Sanchez (Número 3).

La Martas parece estar de volta à forma com uma vitória na semifinal sobre uma das duplas que se saíram bem nesta parte da temporada, derrotando o nº 3 da Corrida 2021 Delfi Brea e Tamara Icardo por 6-3.

Para os dois ex-campeões do World Padel Tour, a revanche contra Sanchez-Josemaria, que os derrotou há 40 dias na final de 25 de julho no Open Las Rozas, será bastante simples por 6-2 / 6-1 em uma partida. Sem histórico do início ao fim.

Nas outras meias-finais femininas do dia, também aqui está uma vitória esmagadora pelo segundo lugar na corrida de 2021 (mas depois de Cascais serão a primeira da classificação independentemente do resultado) Sanchez Josemaria com um 6-2 / 6-1 vitória contra Pia Gonzalez e Lucia Sainz. Paula e Ari, que são cinco finalistas nesta temporada de 2021, pretendem jogar poker com uma vitória em Portugal depois de vencer em abril no Madrid Open, em junho em Marbella e no mês seguinte em Las Rozas. Abrir.

Promete ser meticulosamente definitivo.

Cascais Master Class Masculino – Final

A final masculina ficará entre as primeiras do ranking mundial dos espanhóis Juan Lebron NS Al Jalan Contra o casal argentino formado por Federico Shinjuto (No. 9) H Juan Tello (número 9).

Os dois argentinos conseguiram vencer a semifinal contra Martin de Nino e Paquito Navarro, que largou com os azarões e chegou à final na fase anterior do Aberto de Málaga.

Como sempre, Juan e Federico sempre começam no início do torneio com baixo perfil para se tornarem rodada após rodada adversários difíceis para qualquer um … O placar é simbólico para a América do Sul 6-3 / 7-5.

A segunda semifinal veio sem data, com LeBron Galan vencendo em dois sets, sobre o argentino Capra Sanchez por 6-4 / 6-1.

Também para os espanhóis, uma vitória em Cascais significaria a sua quarta vitória no circuito de 2021 depois do Open de Alicante, do Santander Open, do Marbella Master e sobretudo a conquista do campeonato nas últimas quatro etapas onde não conseguiram vencer e expressar vitória. Seu nível de jogo é muito alto.

Vendo eles jogarem nas semifinais, as condições existem, mas preste atenção ao perfil baixo de Chingotto e Tello …

(em cooperação com o Sr. Badil Badel)