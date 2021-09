Juventus Matt Brian Dudian. Pogba: “Eu nunca vou te esquecer.” Ele tinha 17 anos

Era 6 de janeiro de 2019 e Brian Dodian, então com 14 anos, após uma dura batalha contra o câncer, vivia a alegria de sua estreia na Juventus Sub15, entrando a 10 minutos do final da partida por 3-1 contra o Bologna. “Depois de três anos lutando hoje, estou de volta ao campo”, escreveu ele em uma das fotos. Hoje, sábado, 4 de setembro, a empresa divulgou a notícia de seu desaparecimento.

Em 16 de dezembro de 2015, Pogba foi o primeiro herói a enviar um sinal ao menino que estava passando por delicados tratamentos. Depois de um gol em Turim na Copa da Itália, ele mostrou a camisa com as palavras “Bryan sono con te”. No final da partida, o treinador francês explicou: “É um jovem que jogou pela Juventus, tem cancro. Disse que tinha de fazer um golo. Estou sempre com ele e nunca o deixarei”. Infelizmente, Brian não teve sucesso.