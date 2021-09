Futebol de praia, seleção italiana para o Campeonato da Europa de 2021 em Portugal – OA Sport

tomografia Emiliano del Duca publicado Lista dos 12 jogadores convocados para a seleção italiana de futebol de areia Isso vai ser no começo O Campeonato da Europa realiza-se na Figueira da Foz (POR) de 9 a 12 de setembro.

Gabriel Gouri Liderando o grupo de veteranos, mas também há algumas novidades: goleiro Leandro Casabiri, que se graduou como campeão da Itália no início de agosto com o Pisa Beach Soccer, e Sebastiano Paternetti Catania Beach Soccer, com quem conquistou a Copa da Itália este ano; Tommaso Fazzini, o atacante do Viareggio Beach Soccer que venceu neste verão o torneio Sub 20 inaugural organizado pelo LND.

E incluiu a equipe tricolor no segundo grupo com Suíça, Portugal e Ucrânia. Será a primeira aparição contra os suíços Na final do dia 9 de setembro. O segundo encontro, no dia 10 de setembro, com a Ucrânia e, por fim, no dia 11 de setembro, o papel do atual campeão será Portugal. A final está marcada para domingo, 12 de setembro.

Chamou a lista de jogadores

goleiros: Leandro Casapieri (Futebol de areia do Pisa), Sebastiano Paternetti Barbino (Catania BS);

Defensores: Alessio Frainetti (Terracina BS), Alessandro Miceli (Sambenedettese BS);

Exteriores: Josep Junior Gentilin (Nápoles BS), Marco Giordani (Terracina BS), Simone Marinai (Viareggio BS), Dario Ramacciotti (Catania BS);

atacantes: Tommaso Fazzini (Viareggio BS Menores de 20), Gabriele Gori (Catania BS), Francesco Fabio Sciacca (Catania BS), Emmanuele Zurlo (Catania BS).

Grupos do campeonato europeu

grupo 1: Rússia, Espanha, Bielo-Rússia e Polônia

Grupo 2: Portugal, Itália, Suíça e Ucrânia

Calendário de jogos da Itália

Quinta-feira, 9 de setembro, Itália – Suíça (14.15 italiano)

Sexta, 10 de setembro, Itália – Ucrânia (14,15 em italiano)

Sábado, 11 de setembro, Portugal-Itália (19h30 em italiano)

Domingo, 12 de setembro – Finais do 1º ao 8º lugar (transmissão ao vivo Sky Sport)

Foto: La Presse