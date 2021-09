Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022: Suíça, Itália 0-0 e Jorginho traem a Azzurra | Notícia

O ítalo-brasileiro leva um pênalti que Sommer defendeu no primeiro tempo, também sobre Berardi. O recorde mundial invicto (36 corridas) é agridoce

para Basel, A Itália não vai 0 a 0 com a Suíça nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e ainda terá que fazer mais pelo Catar.. O goleiro suíço foi a estrela da noite O Verão 19 horas diz não Berardi Foi lançado na rede por Locatelli e aos 53 minutos Pelo rigor de Jorginho. Criação Azure Novo recorde mundial imbatível (36 corridas), mas estão 4 pontos à frente do suíço com duas outras corridas.

o jogo

De Basileia vem o segundo empate consecutivo para a Itália, resultado que complica a jornada rumo ao Catar 2022: a esta altura, a menos que haja surpresas, um desafio contra o melhor colocado do Grupo C que merece a passagem para a Copa do Mundo será decisivo . O suíço no dia 12 de novembro, quando Chiellini e seus companheiros terão que vencer se quiserem evitar as repescagens. Contra os búlgaros, os azzurri fizeram muito, mas erraram muito, sublinhando um pouco de sarcasmo na frente da baliza. Para ganhar não há alternativas para marcar e esta noite, em parte por imprecisões e em parte por causa da noite maravilhosa da Suméria, os Açores secaram. Os méritos do goleiro do Borussia Moenchengladbach são inegáveis, assim como os erros sensacionais cometidos por Berardi e Jorginho: o primeiro foi trabalhar sozinho na frente do goleiro com um chute prático, e o segundo recebeu um pênalti que defendeu no início do a segunda metade, o que provavelmente teria funcionado. Eles colocam o jogo em caminhos completamente diferentes. Mancini também tentou os falsos noves com Zaniolo em vez do imóvel, mas essa jogada não produziu os resultados desejados. Em alguns meses, uma Itália ainda mais sinistra e cínica levará para caçar os fantasmas da Rússia 2018.

Mancini fez quatro alterações em relação à partida contra a Bulgária: Florenzi, Acerbi, Verratti e Chiesa (melhor contra os búlgaros) de Di Lorenzo, Chiellini, Locatelli e Berardi no primeiro minuto. A chance mais clara dos azzurri nas duas últimas aparece depois de um remate muito alto do Immobile: liquidação do médio da Juventus envia Berardi marcado, mas o ex-companheiro de equipa do Sassuolo devora a vantagem ao rejeitar o marcador de frente com. Sumer (19 minutos). A Itália mantém a posse de bola e os suíços sofrem por entrar na nossa equipa, prevendo-se a saída de Sommer Immobile (26 ‘). Aos 35 minutos, o Insigne esteve perto de marcar com um remate de pé direito que termina muito perto da lateral, depois na última parte os donos da casa são encorajados a aproveitarem um momento nebuloso da azzurra que tanto faz. Um erro na construção e sai da bola no chão. Akanji acenou com a cabeça de um bigode assusta Donnarumma, enquanto o primeiro intervalo termina com um pontapé livre de Insigne que o coloca em um canto do suíço No. 1.

A segunda parte começou sem alterações e com um pontapé de grande penalidade para os azzurri graças a Rodriguez. O zagueiro do Torino evitou a demora, Immobile interceptou e disparou Berardi, que foi acertado pelo ex-jogador do Milan. Del Cerro Grande não o viu (a sua atitude era negativa, principalmente na classe das cartas), mas foi novamente convocado pelo assistente. Do disco, no entanto. Jorginho dá um chute no meio e o especialista Sommer, tendo hipnotizado Sergio Ramos e Mbappe, acrescenta mais um excelente couro cabeludo à sua coleção. A recuperação também parece seguir as linhas do primeiro intervalo, já que os campeões europeus caíram na final não antes da milésima grande defesa de Sommer sobre o Insigne (72). O goleiro suíço também está atento ao escanteio de Zaniolo na rede (82 ‘), depois Donnarumma evita o insulto sensacional com uma rejeição catariana a Zakaria em um escanteio de sua lista. Um mês negro de setembro para a Itália valeria seis pontos, mas retorna apenas dois pontos.

boletins

verão 8 Se a Suíça sai com um ponto muito valioso, tudo depende do goleiro do Borussia Moenchengladbach. O espetáculo começa com o espetáculo sobre Berardi, tendo como obra-prima o pênalti defendido por Jorginho antes de defender a bola decisiva sobre Insigne e Zaniolo.

Zacarias 6,5 – Yakin dá a ele mais meia hora, incluindo a recuperação, e o colega de clube de Sommer muda a cara do time. Seu único tiro no espelho dos donos do terreno, rejeitado por Donnarumma de um canto.

Rodriguez 4,5 – Noite ruim para o zagueiro de Turim, que perde um atraso e, em seguida, estende a recuperação de Berardi e atribui um pênalti à Itália. Desempenho inadequado e jantar a ser pago à Suméria.

Locatelli 6,5 – Mancini o manda a campo pelo machucado Verratti e o novo jogador da Juventus mostra as duas coisas mais bonitas do jogo, duas assistências para Berardi e Insigne: a primeira devora a vantagem, a segunda força Sommer à superintervenção

Berardi 5 – Ele tem um gol de carga sensacional em sua consciência depois de apenas 19 minutos. Compensou-se parcialmente com um pênalti e depois falhou Jorginho, mas o erro do primeiro tempo pesa como uma pedra.

Jorginho 4.5.2 O segundo pênalti consecutivo foi perdido pelo ítalo-brasileiro. Se Donnarumma, em Wembley, colocar um remendo nele, seu erro hoje custará dois pontos caros e complicará o caminho azul para a Copa do Mundo.

Mesa

Suíça – Itália 0-0

Suíça (4-3-2-1): verão 8; Widmer 6, Elvedi 6, Akanji 5.5, Rodriguez 4.5 (18’st Garcia 6); Ebecher 5.5, Frey 5.5, So 6 (18 Zacharias St. 6.5); Steffen 5 (26 ‘st Fassnacht 5), Zuber 5 (18’ st Vargas 6); Seferovic 5 (40 Zekri St., sv.). Disponível: Mfugo, Kobel, Lauber, Ndwi, Lutumba, Char, Zeisiger. todo o mundo.: claro 5.5

Itália (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bonucci 5.5, Chiellini 6.5, Emerson Palmieri 5.5; Barella 6 (45 ‘st Pessina sv), Jorginho 4,5, Locatelli 6,5 (32’ st Verratti sv); Berardi 5 (14 ‘st Chiesa 5.5), Immobile 5 (14’ st Zaniolo 5.5), Insigne 6 (45 ‘st Raspadori sv). DisponívelCerego, Giulini, Calabria, Pellegrini, Toloi, Cristante, Bastoni. todo o mundo.: Mancini 6

Regra: Del Cerro Grande (Espanha)

Sinais: –

amonite: Sow (S), Chiellini (I), Aebischer (S), Elvedi (S), Frei S)

Desqualificado: –

Perceptível: Às 8 ‘Sommer (S) defende pênalti para Jorginho (I)