Horários e programa completo. Como Assistir aos Eventos em Transmissão ao Vivo – OA Sport

HojeE Segunda-feira, 6 de setembro de 2021, muitos esportes serão realizados no palco: tênis Com as oitavas de final do US Open, foi Ciclismo Com a viagem pela Grã-Bretanha, o voleibol masculino com europeus e Cesta Com a Supercopa da Itália. Uma série de eventos muito interessante com as cores azuis como heróis e para dar grandes sentimentos.

Imediatamente programa completo:

Esportes na TV na segunda-feira, 6 de setembro: cronograma e programa

14h00 Passeio de bicicleta pela Grã-Bretanha: Fase 2 – TV ao vivo no Eurosport 1, transmissão ao vivo do operador Eurosport, Discover + e dazn

15.45 Voleibol, Campeonato Europeu: Itália – Bulgária – TV ao vivo na Rai 2; Transmissão ao vivo no Rai Play e dazn

16h00 Voleibol, Campeonato Europeu: Letônia e Eslováquia – transmissão ao vivo na Euro Volley TV

16h00 Vôlei, europeus: Macedônia do Norte-Espanha – transmissão ao vivo na Euro Volley TV

17:00 Tênis, US Open: Rodada 16 – TV ao vivo no Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player Live, Discover +, Melhores partidas também no LiveNow e dazn

(kafir– O primeiro jogo de Zverev a partir das 18h00 italiano; Beretini– Oito terceiros jogos, não antes das 21h00. Italiano e o programa começa às 17h00. Itália)

17h30 Voleibol, Campeonato Europeu: Portugal – Sérvia – ao vivo na Euro Volley TV

18h30 Basquete, Supertaça da Itália: Cremona Varese – transmissão ao vivo para Eurosport, Discovery +

19h00 Voleibol, Campeonato Europeu: Alemanha-França – transmissão ao vivo na Euro Volley TV

19h00 Voleibol, Campeonato Europeu: Eslovénia – Bielorrússia – TV ao vivo no RaiSport; Transmissão ao vivo no Rai Play

19h00 Voleibol, Campeonato Europeu: Turquia-Holanda – transmissão ao vivo na Euro Volley TV

20h30 Voleibol, Campeonato Europeu: Polónia e Bélgica – transmissão ao vivo na Euro Volley TV

21h00 Basquetebol, Supertaça Italiana: Trieste-Tortona – transmissão ao vivo do jogador do Eurosport, Discover +

Foto: La Presse