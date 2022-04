Leclerc, este é o quanto o relógio foi roubado de um piloto da Ferrari

É uma peça única O relógio roubado de um piloto da Ferrari Charles Leclerc Segunda à noite, na segunda-feira de Páscoa, em uma das ruas de Darcina di Viareggio (Lucca). De acordo com o que emerge do inventário de investigações, ele é um Richard Mille Rm 67-02É um cronógrafo de luxo que não pode ter valor real, mas um protótipo do relógio roubado da Ferrari foi vendido em leilão em 2021 por cerca de dois milhões de francos suíços, quase dois milhões de euros em valores atuais.

controvérsia de segurança

Os policiais da empresa Viareggio comandada pelo Major Edoardo Cetola continuam as investigações e também vigiam as câmeras do local onde ocorreu o furto. Leclerc estava tirando fotos com alguns fãs e entre eles estavam ladrões. Entre as várias versões em análise, é aí que os autores fugiram de ciclomotor e que o mesmo piloto, à sua maneira de Ferrari, também tentou persegui-los. Os criminosos desapareceram entre as estradas de terra que levam ao pinhal de Poniente nas proximidades. O furto ocorreu por volta das 23h e gerou um debate entre moradores e comerciantes sobre a segurança da calçada, já que a via onde o motorista de Mônaco foi agredido está às escuras há meses, apesar dos relatos da prefeitura para restabelecer a iluminação.