MotoGP 2022. GP Portugal, Andrea Dovizioso e futuro incerto entre Razali pede os dez primeiros – MotoGP

Duffy somou apenas 3 pontos, resultado do 14º lugar no Qatar e 15º lugar em Austin. poucas coisas.

Duffy lutou muito no M1 no início da temporada. Apenas Quartararo entre os passageiros da Yamaha resistiu ao golpe durante isso também Franco Morbidelli lutou Discurso ligeiramente diferente para o iniciante Pasta Darren que veio da Moto3 (onde nunca brilhou), mas marcou em quatro corridas de 6 pontos e terminou entre os dez primeiros em Mandalika.

Razali pede a Dovi para ficar entre os dez primeiros



para Sobre dez melhores Colocar Mais pressão Três vezes vice-campeão mundial foi seu gerente de equipe Razlan Razali. Falando de Duffy e Bender, ele disse: “É imperativo que eles obtenham o máximo de pontos possível”, disse ele. semana de velocidade.

O Dovi Razali tem Aumento de dosagem: “Ele tem que fazer o seu melhor e começar a competir com os melhores pilotos e Estar entre os 10 primeiros“.

Duffy terminou em 15º no Texas, enquanto o ressentimento brilha nas palavras do gerente da equipe, Wilko Zellenberg: “Lutar no último ponto com Frankie foi bom, mas 29 segundos atrás do vencedor foi muito. Temos que trabalhar duro para reduzir essa diferença.”