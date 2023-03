Primeira rodada dos catalães graças ao gol contra de Militão

Madri, Espanha) – A primeira data de copa do rei com o clássico Termina triunfalmente Barcelonaque conquistou o Bernabéu, e bateu real Madrid obrigado peloO gol do Militão em si. A partida foi disputada até o final, com a equipe de Ancelotti perdendo pelo menos meia dúzia de chances, mas também arriscando double-downs com muita frequência, o que teria encerrado as partidas mais cedo. Em vez disso, como no caso da outra semifinal entre Athletic e Osasuna, os finalistas só serão decididos na segunda mão, no Camp Nou.

Primeira fase é em Barcelona, ​​mas qualificação ainda está em aberto

O Barcelona, ​​comandado por Xavi, derrotou o Bernabéu graças a um autogolo de Militão, mas o apuramento para a final da Taça do Rei continua em aberto. A segunda mão no Camp Nou será decisiva.

Final no Bernabéu: 5 minutos de prolongamento

Jogou até à morte em Madrid: o Real Madrid cria oportunidades numa série, mas o melhor acontece com Ferran Torres, que devora o bis. Rodrygo também é muito perigoso para os merengues.

A meio da segunda parte: o avanço catalão segue firme

Aos 70 minutos, quase no meio do segundo tempo, o roteiro não mudou: assim que achou a vantagem, o Barcelona mostrou que estudou uma verdadeira barreira defensiva com Xavi, que o Real, aliás, continua batendo sem ele. Encontre um alvo pelo menos igual.

É hora do jogo: Real cai, Barcelona se defende

Estamos agora a meio da segunda parte, a hora de jogo no Bernabéu remata com o Real Madrid já a esperar partir para a frente e atacar de cabeça baixa: o Barcelona fecha as fileiras e resiste ao cerco dos blancos.

Recomeça com um Real agressivo: Barcelona nas cordas

O segundo tempo do Real Madrid ainda está começando: a equipe de Ancelotti está colocando o Barcelona à prova, e com Vinicius e Camavinga estão indo muito bem.

A pausa no Bernabéu: Autogolo de Militão decide até agora

A diferença no balneário com o Barcelona é de 1-0 frente ao Real Madrid. Até agora, o infeliz autogolo de Militão marcou o fim de um longo período de domínio azulgrana, após um início completo da marca madrilenha, completado com um golo anulado por Benzema. No entanto, a equipa de Ancelotti reagiu de forma inconsistente quando caiu. Amonites Raphinha e Vinicius jr.

El Clássico está aberto! Aos 26′ Barcelona avança!

Pouco depois da metade do primeiro tempo, o Barcelona abriu o placar no Bernabéu! Salte sobre o Kasbah de Militao, que está zombando de Courtois em vantagem dos Blaugrana! A rede foi validada após longa consulta ao VAR.

A meio da primeira parte, o Barcelona intensificou-se e o Bernabéu preparou-se

Aos 25 minutos, ainda 0 a 0 no El Clásico, o Barcelona se fortaleceu e tentou assumir o controle da partida como esperado. No entanto, a partida esquenta e os desarmes começam dentro dos limites do regulamento: primeiro cartão amarelo de Vinícius.

Benzema foi a estrela nos primeiros 15 minutos, mas manteve o 0-0

O Real Madrid começa a atacar como se não houvesse amanhã, o protagonista do primeiro quarto de hora é o vencedor da Bola de Ouro Karim Benzema, que primeiro esfaqueou Ter Stegen, mas viu o gol anulado, depois acertou o alvo com um chute certeiro. Procurando e salvando Condi.

A partir do Clássico da Copa do Rei: Real e Barcelona farão a final

No Santiago Bernabéu estão todos prontos para o jogo de ida das semifinais da Copa del Rey: El Clasico em dois grupos, com o jogo de ida em Madrid e o jogo de volta em Barcelona, ​​enquanto do outro lado do placar foi o Osasuna quem ganho. A menor vantagem, batendo o Athletic com uma vitória por 1-0 em Pamplona.

