A Red Bull despreza a todos, a Ferrari tem potencial. Grelha de partida virtual para os Campeonatos do Mundo

Não só os três dias de testes no Bahrein antes do sinal verde para o Mundial, que está marcado para domingo às 16h na mesma pista de Sakhir, não deram indicações realmente confiáveis ​​sobre as qualidades da Fórmula 2023. Os programas de trabalho também são diferentes, muito diferentes das necessidades técnicas de equipes diferentes. O espaço de simulação realmente atribuível ao que vai acontecer a partir das eliminatórias de sábado é decididamente estreito. No entanto, alguns elementos são imediatamente aparentes: Red Bull é o carro a ser batido, Ferrari é o mais interessante em termos de soluções técnicas e Mercedes é o mais difícil das equipes de ponta. Enquanto no centro da grade, Aston Martin e Alfa Romeo parecem brilhar. Então vamos ver Uma rede de preparação virtual para a Copa do Mundo de 2023 Esperançosamente, mais competição do que em 2022, que foi dominado por Max Verstappen e Red Bull.

1) Red Bull

É certamente o monolugar mais impressionante dos três dias de testes no deserto. Estável, muito rápido, à vontade com todos os tipos de veículos e em todas as condições, definitivamente pronto para ser o mais forte desde a primeira corrida. Afinal, o projeto tinha que ser no mínimo distorcido em relação a 2022, que já é o projeto mais maduro a nível técnico. A escolha da equipe – à luz das restrições de desenvolvimento resultantes da superação do limite orçamentário de 2021 – foi colocar imediatamente o carro na pista em todo o seu potencial. O benefício de todos é mais leve em relação ao RB18, que tinha sua única limitação justamente no peso nas primeiras versões do ano passado. Além de Max Verstappen Ele tem asas nos pés e atingiu plena maturidade técnica e mental. Pode-se desejar apenas desejar os outros, mas a esperança dos outros está justamente nas margens do crescimento. O que, pela primeira vez, pode ser secundário para o time de Milton Keynes em comparação com a concorrência.

2)Ferrari

Certamente menos emocionante, mas também muito diferente, a ação que a Ferrari trouxe para a pista. Que sofreu, principalmente no primeiro dia, com a deterioração dos pneus, o que deixou a impressão de que o carro ainda precisava de ajustes finos em termos de acerto. Mas que também correu, segundo vários rumores filtrados pelo paddock, com cargas de gasolina superiores a todas as outras e com a caixa essencialmente bloqueada. Não faltam locais de trabalho, desde o novo design da suspensão dianteira até o tão falado “duto S” que deixou muitos técnicos adversários intrigados. Se, ao que parece, o downforce e a eficiência aerodinâmica melhorarem, as novas soluções poderão levar a desenvolvimentos e melhorias tangíveis corrida após corrida. Depois é o motor: Não com 30bhp extras, de acordo com alguns comentários apressados, mas espero que você consiga explorar totalmente a cavalaria do ano passado sem enfrentar os problemas de confiabilidade que recomendavam o dobro (cerca de 30bhp, na verdade) após o Grande Prêmio da Áustria. No momento, parece ser o mais próximo, ou menos distante, da Red Bull.

3) Mercedes

Os homens de Toto Wolf também estarão escondidos. Afinal, é difícil pensar que dois carros seguidos poderiam dar errado em Brackley. Mas a expressão nos rostos, em alguns casos, diz mais do que o cronômetro, e o clima na casa da Mercedes não é dos melhores. A escolha do estilo também foi contra a tendência desta vez, já que as barrigas eram sempre minimalistas e, portanto, as ‘bacias’ eram colocadas atrás da cabeça do motorista, e não em qualquer um dos lados do carro. No entanto, a impressão na pista foi de um carro mal balanceado, ainda lutando devagar, não entre os mais rápidos na reta e menos confortável do que se poderia esperar com pneus no longo curso. Vai crescer, como sempre, mas com o sinal verde dos Mundiais, parece que está em terceiro lugar entre as equipes de ponta.

4) Aston Martin

A verdadeira surpresa dos testes do Bahrein, com Alonso no nível dos melhores. E, afinal, era difícil acreditar que o asturiano tivesse apostado tanto na equipa da família Stroll sem garantias técnicas cuidadas. O projeto está distorcido em relação ao projeto de 2022, algumas soluções vão definitivamente na direção da Ferrari, e isso pode ser animador também para os Reds. O objetivo é ser o primeiro time depois de Red Bull, Ferrari e MercedesA premissa é excelente.

5) Alfa Romeo Sauber

Outro carro incrível, especialmente em termos de desempenho na volta rápida. A unidade de potência não mais fraca ajuda, mas o carro definitivamente nasceu bem. Se Bottas não entrar em hibernação de verão como em 2022 e Zhou virar seu primeiro ano como novato, não faltarão pontos para o campeonato. Fique atento aos desenvolvimentos, no entanto, que serão mais decisivos este ano do que no ano passado.

6) McLaren

Pontos delicados para a equipa de Woking, que é talvez a que mais dificuldades tem tido para cumprir o programa de trabalho. Problemas significativos para completar longas distâncias no simulador de corrida, desempenho inferior, carros menos estáveis, testes fragmentados e nenhum loop significativo. Lando Norris e o novo australiano Oscar PiastriPodemos jurar que eles teriam gostado de um início de temporada mais encorajador.

7) Alpes

Mesmo para a equipa francesa, são poucos os sorrisos e muitos nós por desatar, a começar por um carro que parece ter atingido o seu auge mesmo com alterações de afinações e afinações. No entanto, os transalpinos também esconderam muito em termos de cronometragem, principalmente nos últimos dias. E Uma grande atualização é esperada para o GP de abertura em comparação com os exames. Uma imagem mais clara aparecerá.

8) Haas

O mesmo vale para o Alfa Romeo: o motor dá duro e mostra, o carro parece devolver boas sensações a Magnussen e Hulkenberg. Albin e McLaren estão, pelo menos inicialmente, no fogo cruzado.

9) Alfa Tauri

Provavelmente a máquina que mais guardou cartões no bolso durante os testes. Ainda a ser resolvido, exceto por uma pequena nota alta para um semi-profundo de vries no segundo dia. Certamente tem potencial, mas o relacionamento com a Red Bull parece cada vez mais frouxo.

10)Williams

Deve limpar o último lugar na classificação dos últimos anos, e talvez o prédio seja ainda melhor este ano. Albon percorreu muitos quilômetros com bons resultados e sem problemas de confiabilidade. Rookie Sargeant imediatamente pareceu à vontade em um carro que parecia mais fácil de dirigir do que seus antecessores. Ele começa por último, mas pode eventualmente inverter a direção.

