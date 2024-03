Moto2, GP de Portugal em directo de Portimão

A Moto2 volta a aquecer os motores com o Grande Prémio de Portugal, segunda jornada do Campeonato do Mundo de 2024. A classificação dos pilotos é atualmente a seguinte:

Alonso López (25 pontos) Barry Baltas (20 pontos) Sérgio García (16 pontos) para Ogura (13 pontos) Manoel González (11 pontos)

A primeira pole da carreira do piloto da equipe Gresini Manu González Cercado por uma rede Aldiger E KanyeAlonso López está na quarta colocação, atrás dos italianos Arbolino na décima segunda colocação, Viti na décima quarta colocação e Foggia na décima quinta colocação. O Grande Prémio de Portugal realiza-se no Autódromo de Portimão. São 21 voltas programadas. A hora de partida é às 13h15. Esta é a grelha de partida, baseada nos resultados alcançados na qualificação: