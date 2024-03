MotoGP, Bagnaia e Márquez… deitem-se! Martin vence em Portugal

jorge Martinho Vence a corrida longa A Portimão conquistar GB Português Sob os olhos de José Mourinhocom o O especial Quem agitou a bandeira quadriculada. depois A vitória do Pico Bagnaya em O Estado do CatarO piloto espanhol prevaleceu na frente Bastianini (começou primeiro) e Pedro CostaQue, ao final de uma prova muito difícil, conseguiu ultrapassar o atual campeão mundial Bagnaia na vigésima volta. O que aconteceu dois períodos depois foi dramático: Marquês O Biko caiu após o contato. Os dois estavam duelando e se beijando no caminho. Ele também caiu na última volta ViñalesQue agora parecia caminhar para o segundo lugar, que manteve ao longo da corrida.

GP Portugal, corridas

Enea Bastianini larga na pole mas é imediatamente ultrapassado pelos espanhóis Martin e Viñales. Jorge faz uma corrida praticamente perfeita e mantém a primeira posição da primeira à última volta, mantendo sempre os seus perseguidores a uma distância segura. Alex Márquez caiu na segunda volta e posteriormente teve de regressar ao Pit Lane. Raul Fernandez abandonou na quarta volta. Enquanto isso, Bagnaia não consegue chegar perto do pódio e pensa em manter Pedro Acosta atrás, mas consegue ultrapassá-lo na volta 20. Tentando defender o quinto lugar dos ataques de Marc Márquez, Pico e o espanhol sagraram-se campeões da colisão. Na linha antes do recomeço da corrida. Na última volta, quando tudo parecia decidido, Viñales caiu dramaticamente, dando o segundo lugar a Bastianini e o terceiro a Acosta.