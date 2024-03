Musetti-Shelton 2-0 (6-4, 7-6), que vitória do Blue! Agora há Alcaraz

Você costumava me amar – Após sua vitória sobre Safiulin Lorenzo Musetti O americano Ben Shelton também comanda o torneio de Miami com dois sets consecutivos. Uma vitória excepcional que veio no final de um desempenho incrível e de alto nível. Já faz muito tempo que não víamos alguém de Carrara em tão boa forma. Musetti se junta a Sinner e Arnaldi nas oitavas de final e enfrentará o pior adversário possível: o número um do torneio, Carlos Alcaraz.

Mosetti venceu o desempate, vencendo Shelton em dois sets!

Grande tie-break vencido pelo Azul! Shilton se rende ao grande Musetti que faz uma atuação excepcional e dá à Itália mais um italiano nas oitavas de final com Arnaldi e Sinner. Lorenzo terá agora de ultrapassar o difícil obstáculo de Alcaraz.

Musetti-Shelton 6-6: Vamos para o tie-break

Musetti segura saque a zero e vence o tiebreak no segundo set

Shelton Musetti 6-5: Três break points desperdiçados pelo Blue

O americano novamente arrisca muito na sua vez de saque e é forçado a anular três oportunidades de break point de Lorenzo

Musetti-Shelton 5-5: Azul mantém o saque a zero

Lorenzo teve um desempenho muito bom e não foi afetado pelas duas chances fracassadas da partida anterior, segurando forte o saque e reequilibrando o placar no segundo set.

Shelton Musetti 5-4: Que pena para o azul!

Uma rodada de saque muito complicada para o americano, que foi chamado a salvar dois break points, foi brilhantemente criada pela cor azul. Na segunda, Lorenzo cometeu um erro grave ao errar um forehand bastante fácil, o que permitiu a Shelton se manter na partida e fechar a partida a seu favor.

Musetti comenta sobre Shelton: Estamos em 4-4!

Bela jogada de saque do azul que volta para empatar o jogo neste segundo set

Shelton Musetti 4-3: Blue cria o contra-chute!

Lorenzo é excepcional, quebra o saque do adversário e devolve o equilíbrio ao segundo set. Agora ele pode servir para equalizar

Shelton Musetti 4-2: A partida passa rápido

A partida em Miami entre os dois é muito divertida com trocas muito curtas intercaladas com chutes extraordinários de ambos

Shelton Musetti 3-1: Lorenzo segura o saque

Carrarino finalmente conseguiu segurar o saque neste segundo set e tentou a recuperação na tentativa de restaurar a vantagem do americano no break point.

Alcaraz vence Monfils e aguarda vencedor do desafio entre Musetti e Shelton

O fenômeno espanhol vence o francês Monfils em dois sets e aguarda o vencedor da partida entre o italiano e o americano nas oitavas de final

Shelton Musetti 3-0

O americano segura o saque e prova que está em um momento muito claro de crescimento. Pelo contrário, Musetti claramente tem dificuldade em contrariar os remates sempre certeiros e poderosos do adversário.

Shelton Musetti 2-0, Blue desiste do saque

Shelton mostra clara melhora e quebra o saque de Blue, se recuperando de uma desvantagem de 40-15

Shelton Musetti 1-0: O americano segura o saque

O americano começou bem o segundo set, recuperando do 0-30 e segurando o saque com três rebatidas maravilhosas

Musetti merece aplausos: venceu o primeiro set por 6-4!

Uma brilhante jogada de serviço para Blue que – também ajudado por alguns erros emocionantes de Shilton – merecidamente mereceu o primeiro set por 6-4.

Shelton cai novamente: Musetti ainda lidera por 5-4

O americano segura o saque, mas Lorenzo agora recuperará o primeiro set

Musetti sai bem desde o primeiro momento de dificuldade: 5-3

Pela primeira vez o jogador azul teve que ganhar vantagem com o seu saque, mas no final conseguiu preservar a partida e ampliar a vantagem para 5-3.

Shelton mantém o saque a seu favor e encurta o saque

O americano consegue segurar o saque com dificuldade e derrota o italiano, que segue na frente por 4 a 3

Musetti voa para 4-2

Musetti joga melhor que seu oponente neste momento e mantém o saque, mostrando um tênis preciso e linear em contraste com o errático e um tanto confuso Shilton.

Musetti é excepcional: leva o intervalo a zero!

A primeira virada na partida: o Al-Azraq lidera por 3 a 2 no primeiro set ao quebrar o saque do adversário a zero, protagonista de dois erros emocionantes.

Arrogância de Musetti: Estamos em 2-2

Seguimos em frente sem pausas e com excelentes rodadas de serviço de ambos os jogadores em campo

Shelton lidera por 2-1

O americano continua seu período de serviço sem problemas

Musetti mantém serviço 1-1

Azul responde ao americano e também mantém o saque zerado ao fazer dois ótimos passes

Shilton segura saque em zero: 1 a 0 sobre Musetti

O americano defende perfeitamente o seu saque, mantendo a partida sem gols.

Bertolucci: “Musetti está em ascensão, pode vencer Shilton”

“Depois de um início de temporada de pesadelo, o italiano está melhorando partida após partida, e também apresentando crescimento físico. Para ele, o importante é administrar a partida da melhor maneira possível, a nível mental, de uma forma mais leve, sem controle extremo. .” “Expetativas altas, até mesmo em relação aos companheiros de Davis que estão acima dele no ranking, como é o caso de Arnaldi.” Essas são as palavras de Bertolucci, que fará a cobertura da partida pela Sky Sports. “Shilton é um bom tenista. , serve bem, mas é inconsistente. Lorenzo tem que ser bom em aproveitar as quedas”, disse o ex-campeão italiano.

O favorito de Shelton, mas o único precedente é igual a Musetti

Musetti e Shilton só se enfrentaram uma vez no passado e o italiano venceu na grama. Mas as probabilidades de hoje estão todas a favor do americano, que tem 72% de hipóteses de passar a ronda, em comparação com apenas 29% do italiano.

Tudo está pronto para Musetti Shelton

Blue está pronto para entrar na terceira rodada do Miami Open contra o 16º colocado do sorteio. Em jogo está uma vaga nas oitavas de final e talvez uma partida contra o primeiro cabeça-de-chave do torneio, o espanhol Carlos Alcaraz, que enfrentará ao mesmo tempo o francês Monfils.

Collins vence Cristea e Musetti estará em campo em breve

O desafio entre Collins e Cirstia acabou. O americano venceu em dois sets com placares de 6-3 e 6-2. Agora será a vez de Musetti Shelton.

Resultados de Chilton em 2024

Em 2024, Ben Shelton se destacou ao chegar às semifinais dos torneios de Auckland e Dallas. Em Acapulco, ele parou nas quartas de final, enquanto perdia no torneio de Indian Wells para Jannik Sinner.

Musetti, voo para Miami

Lorenzo Musetti apresentou-se com o desafio contra o Shelton, tendo disputado apenas uma rodada em Miami. Aliás, o italiano de 22 anos beneficiou da despedida, que lhe permitiu não entrar em campo na primeira eliminatória, enquanto no segundo jogo derrotou claramente Safiulin por 2-0.

Musetti Shelton, Alcaraz em Destino

Quem passar a rodada entre Lorenzo Musetti e Ben Shelton poderá enfrentar nas oitavas de final o espanhol Carlos Alcaraz, que enfrentará o francês Gael Monfils.

A partida entre Azarenka e Poulter terminou

O desafio entre Victoria Azarenka e Katie Poulter acabou. O bielorrusso venceu em dois sets. A partida entre Cirstia e Collins começará em breve. Depois será a vez de Musetti contra Shelton.

Classificação direta ATP

É possível que o torneio de Miami em curso possa levar a algumas mudanças na classificação geral. Aqui está a situação em tempo real…

Musetti Shelton, precedentes

Apenas um precedente entre Lorenzo Musetti e Ben Shilton. Os dois se enfrentaram no ano passado no Queen's Championship. Neste caso, o time azul venceu por 6-4, 4-6, 6-4.

Miami, quando vai começar a luta entre Musetti e Shelton?

A partida entre Lorenzo Musetti e Ben Shelton é a quinta agendada no Estádio Butch Buchholz. A partida entre Alzarenka e Butler está em andamento. Após a partida entre Cirstea e Collins. Então será a vez do azul.

Camp Butch Buchholz – Miami Gardens (EUA)