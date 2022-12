Portugal, Marrocos, Juventus e Sampdoria: as últimas

Portugal derrota a Suíça por 6-1 e Marrocos derrota a Espanha. A Juventus responde à Deloitte. Oferta da Merlyn Partners pela Sampdoria

Roma – O As oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA no Catar terminaram com a vitória de Portugal sobre a Suíça por 6 a 1. Os portugueses nos quartos-de-final vão desafiar Marrocos isso é contra A Espanha escreveu a históriaFê-lo à custa de uma equipa que ainda sofre com as grandes penalidades, como aconteceu na Rússia em 2018. “As conclusões dos auditores independentes são baseadas em interpretações e aplicações de regras contábeis, julgamentos e avaliações que não são compartilhadas pela Juventus.Considerando os estudos jurídicos e contábeis complementares realizados pela empresa com base em pareceres emitidos por especialistas independentes.É assim que a Juventus responde à Deloitte, que analisou as demonstrações financeiras da Juventus FC em 30 de junho de 2022. Tecnicamente é chamado de manifestação de interessesignifica simplesmente que o Parceiros Merlin Pronto para fazer uma oferta pela Sampdoria. Depois de revisar as demonstrações financeiras e conversar por várias semanas com o chanceler Lazard, o fundo americano parte para a ofensiva decisiva, com o gerente Alessandro Barnaba querendo adquirir a maioria de uma empresa da Ligúria que está em sérias dificuldades econômicas. Ouça as notícias dos tempos